Noticias similares

Un enlace más directo con la estación de Mantes-la-Jolie

La línea 1119 ofrecerá una ruta más directa hacia la estación de Mantes-la-Jolie, facilitando conexiones con vías de tren pesado y otras líneas de autobús.

Gracias a esta ruta optimizada, los pasajeros podrán beneficiarse de:

Ahorro de tiempo de unos 20 minutos en comparación con la línea 1111

Carreras con horarios fijados en los horarios principales de entrada y salida de las escuelas privadas de Mantes-la-Jolie

Un refuerzo para la línea 1111

La puesta en marcha de la línea 1119 también permitirá reforzar la línea 1111, mejorando así las condiciones de transporte, especialmente para los escolares.

Este cambio pretende facilitar el movimiento de los estudiantes y mejorar las condiciones de acceso a las escuelas, así como a la estación Mantes-la-Jolie.

Consulta tus horarios en la web de Île-de-France Mobilités: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr