La línea 612 es una nueva línea que conecta la Gare d'Aulnay-sous-Bois con la Gare de Sevran Livry pasando por el distrito de Rougemont y el centro de Sevran.
Mapa de la nueva línea 612: desde la Gare d'Aulnay-sous-Bois hasta la Gare de Sevran Livry pasando por el distrito de Rougemont y el centro de Sevran.
Algo nuevo en tu servicio de autobús en Sevran
Podrás embarcar en la línea 612 de lunes a sábado con:
- Un autobús cada 30 minutos en hora punta,
- Un autobús cada hora fuera de hora punta.
Encuentra toda la información sobre el horario aquí o descárgala abajo.
Y no olvides que, para un viaje sin estrés, ¡viaja como regla general!
Para subir al autobús, recuerda llevar un billete válido y no olvides validarlo en la entrada. No validar puede exponerte a una multa, incluso si tienes una multa válida.
Se aceptan todos los pases (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) y hay uno para cada etapa de la vida.
Para los viajeros ocasionales, existen otras soluciones:
- Billete de abordaje del conductor,
- Navigo Easy,
- Freedom +,
- Tickets SMS (envía ENVOL al 93100).
Encuentra aquí todos los detalles de la gama tarifaria de Île-de-France Mobilités.