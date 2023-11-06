¡Una nueva alternativa para moverse por Sevran!

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 20 de noviembre de 2023, una nueva línea circulará en tu territorio para satisfacer mejor tus necesidades: la línea 612. ¡Te explicamos todo!

La línea 612 es una nueva línea que conecta la Gare d'Aulnay-sous-Bois con la Gare de Sevran Livry pasando por el distrito de Rougemont y el centro de Sevran.

Mapa de la nueva línea 612: desde la Gare d'Aulnay-sous-Bois hasta la Gare de Sevran Livry pasando por el distrito de Rougemont y el centro de Sevran.

Mapa de la nueva línea 612: desde la Gare d'Aulnay-sous-Bois hasta la Gare de Sevran Livry pasando por el distrito de Rougemont y el centro de Sevran.

Algo nuevo en tu servicio de autobús en Sevran

Podrás embarcar en la línea 612 de lunes a sábado con:

  • Un autobús cada 30 minutos en hora punta,
  • Un autobús cada hora fuera de hora punta.

Encuentra toda la información sobre el horario aquí o descárgala abajo.

Horario de tu línea 612

 -  1.4 MB

Y no olvides que, para un viaje sin estrés, ¡viaja como regla general!

Para subir al autobús, recuerda llevar un billete válido y no olvides validarlo en la entrada. No validar puede exponerte a una multa, incluso si tienes una multa válida.

Se aceptan todos los pases (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) y hay uno para cada etapa de la vida.

Para los viajeros ocasionales, existen otras soluciones:

  • Billete de abordaje del conductor,
  • Navigo Easy,
  • Freedom +,
  • Tickets SMS (envía ENVOL al 93100).

Encuentra aquí todos los detalles de la gama tarifaria de Île-de-France Mobilités.