¡Tu nueva línea 1433 conecta con tu territorio!

Desde el 1 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités pone en servicio la nueva línea de autobús 1433, creada para dar servicio al nuevo distrito " Seine Parisii " y facilitar tus viajes de negocios y escolares.

¡Llega a las estaciones de Cormeilles-en-Parisis (línea J) y Sartrouville (líneas L y RER A) de forma sencilla y rápida !

¡Un servicio sencillo y regular adaptado a tus necesidades!

Tu nueva línea opera de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 p.m . con una frecuencia de cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos en horas valle.

Los sábados, la línea circula de 6 a.m. a 10 p.m. cada 30 minutos, mientras que los domingos y festivos, el servicio se ofrece de 7 a.m. a 9 p.m. con pasaje cada hora.

Descubre a continuación el mapa de líneas del 1433: