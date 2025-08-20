La nueva línea 1433 conectará el nuevo distrito de Sena Parisii con las estaciones de Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis.

Desde el 1 de septiembre de 2025, la nueva línea 1433 conecta las estaciones de Sartrouville (Línea L y RER A) y Cormeilles-en-Parisis (Línea J) con el nuevo distrito de Seine Parisii

¡Tu nueva línea 1433 conecta con tu territorio!

Desde el 1 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités pone en servicio la nueva línea de autobús 1433, creada para dar servicio al nuevo distrito " Seine Parisii " y facilitar tus viajes de negocios y escolares.

¡Llega a las estaciones de Cormeilles-en-Parisis (línea J) y Sartrouville (líneas L y RER A) de forma sencilla y rápida !

¡Un servicio sencillo y regular adaptado a tus necesidades!

Tu nueva línea opera de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 p.m . con una frecuencia de cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos en horas valle.

Los sábados, la línea circula de 6 a.m. a 10 p.m. cada 30 minutos, mientras que los domingos y festivos, el servicio se ofrece de 7 a.m. a 9 p.m. con pasaje cada hora.

Descubre a continuación el mapa de líneas del 1433:

Descarga el mapa de 1433 líneas

Descargue el horario de la línea 1433 (válido desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 5 de julio de 2026 inclusive)

¡Nos vemos pronto en tu territorio!