Île-de-France Mobilités está lanzando una nueva numeración de líneas de autobús y una oferta reestructurada en la región Île-de-France Ouest.
¡Te explicamos todo!
¿Por qué cambia el número de líneas?
La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero no son iguales.
Actualmente, existen nombres muy diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) y duplicados en los números de línea (hay 19 líneas 2 en la red actual de bus), lo que complica la comprensión de la red.
¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico, dependiendo de por dónde discurra la línea.
- Las líneas que sirven al territorio de Saint-Quentin-en-Yvelines comienzan con el número del sector correspondiente, es decir, 51 (líneas 5116, 5117, 5154...).
- Siguiendo la misma lógica, la línea 5234, que sirve al centro y al territorio de Sud Yvelines, comienza con 52, el número del territorio anexo.
- Finalmente, los números de las líneas Express empiezan con el número de su departamento (7802, 7804, 9111...).
¿Qué aportará este nuevo número a los pasajeros?
Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente buscando en la app o en la web de iledefrance-mobilites.fr, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.
Una oferta de línea adaptada y reforzada
Línea 7804 (ex línea exprés 4)
- Un viaje más por la tarde (alrededor de las 16:30) en ambas direcciones
Línea 7802 (ex línea exprés 27)
- Modificación de la ruta y servicio de nuevas paradas (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)
Línea 7808 (ex línea exprés 80)
- Cancelación de viajes hacia y desde Libération
- 4 salidas adicionales entre semana y 2 los sábados
- Extensión de la oferta hasta las 22:00 en ambas direcciones de lunes a sábado
Línea 5116 (ex línea 501)
- La salida de las 6:55 de la mañana desde la estación Saint-Quentin-en-Yvelines se amplía hasta Mantes (en lugar de Epône actualmente)
Línea 7803 (ex línea 503)
- Un nuevo terminal en la prefectura de Nanterre
- Modificación de la ruta para conectar los polos de Saint-Quentin-en-Yvelines y la prefectura de Nanterre
- 5 atracciones adicionales en cada sentido
- Primeras salidas más temprano por la mañana (a partir de las 5:55 am) y más tarde por la tarde (hasta las 7:35 pm)
Línea 9111 (ex línea exprés 91-11)
- La amplitud de la oferta se extendió por la noche hasta las 22:30 desde Saint-Quentin-en-Yvelines y las 22:20 desde Massy.
Línea 7807 (ex línea exprés 307): nueva ruta más directa de la línea
- Modificación del servicio al tecnocentro
- Servicio más fino a Vélizy
- Cancelación de servicios a las estaciones Chantiers y Buc (posible transbordo a las líneas 5150, 6161 y 6164)
- Retirada de la antena Petit Robinson
Línea 7815 (ex línea 15)
- Modificación del trazado de la línea con el servicio de nuevas paradas: Jacques Monod y Les Grands Jardins en Plaisir
- 8 viajes más en la línea entre Plaisir y Saint-Cloud: 4 por la mañana de 7:05 a 8:35 y 4 por la tarde entre las 17:05 y las 18:45
Línea 5153 (ex líneas 39-34)
- Amplitud extendida de la línea, que ahora opera de 5:58 a.m. a 7:45 p.m.
- 6 salidas adicionales: 3 por la mañana desde Guyancourt y 3 por la tarde desde Boulogne
Líneas cuya oferta permanece sin cambios
- Línea 7816 (ex línea exprés 16)
- Línea 7818 (ex línea exprés 78)
- Línea 5154 (ex línea exprés 91-10)
- Línea 5117 (ex línea 17)
- Línea 7805 (ex línea 475)
- Línea 5146 (ex líneas 39-12)
- Línea 5234 (ex línea 78S)
Para encontrar la información de todas tus líneas:
Página web: iledefrance-mobilites.fr
- Para calcular un viaje: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Para consultar los horarios: Líneas Île-de-France Ouest
- Para seguir las noticias locales (solo en la web): página de noticias de Île-de-France Ouest