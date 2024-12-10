¡Cambia tus líneas!

Aquí encontrarás toda la información sobre los ajustes y renumeración de las líneas en tu territorio.

Île-de-France Mobilités está lanzando una nueva numeración de líneas de autobús y una oferta reestructurada en la región Île-de-France Ouest.

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero no son iguales.

 Actualmente, existen nombres muy diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) y duplicados en los números de línea (hay 19 líneas 2 en la red actual de bus), lo que complica la comprensión de la red.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico, dependiendo de por dónde discurra la línea.

  • Las líneas que sirven al territorio de Saint-Quentin-en-Yvelines comienzan con el número del sector correspondiente, es decir, 51 (líneas 5116, 5117, 5154...).
  • Siguiendo la misma lógica, la línea 5234, que sirve al centro y al territorio de Sud Yvelines, comienza con 52, el número del territorio anexo.
  • Finalmente, los números de las líneas Express empiezan con el número de su departamento (7802, 7804, 9111...).

¿Qué aportará este nuevo número a los pasajeros?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente buscando en la app o en la web de iledefrance-mobilites.fr, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Una oferta de línea adaptada y reforzada

 Línea 7804 (ex línea exprés 4)

  • Un viaje más por la tarde (alrededor de las 16:30) en ambas direcciones

Línea 7802 (ex línea exprés 27)

  • Modificación de la ruta y servicio de nuevas paradas (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)

Línea 7808 (ex línea exprés 80)

  • Cancelación de viajes hacia y desde Libération
  • 4 salidas adicionales entre semana y 2 los sábados
  • Extensión de la oferta hasta las 22:00 en ambas direcciones de lunes a sábado

 

Línea 5116 (ex línea 501)

  • La salida de las 6:55 de la mañana desde la estación Saint-Quentin-en-Yvelines se amplía hasta Mantes (en lugar de Epône actualmente)

Línea 7803 (ex línea 503)

  • Un nuevo terminal en la prefectura de Nanterre
  • Modificación de la ruta para conectar los polos de Saint-Quentin-en-Yvelines y la prefectura de Nanterre
  • 5 atracciones adicionales en cada sentido
  • Primeras salidas más temprano por la mañana (a partir de las 5:55 am) y más tarde por la tarde (hasta las 7:35 pm)

 

Línea 9111 (ex línea exprés 91-11)

  • La amplitud de la oferta se extendió por la noche hasta las 22:30 desde Saint-Quentin-en-Yvelines y las 22:20 desde Massy.

 

Línea 7807 (ex línea exprés 307): nueva ruta más directa de la línea

  • Modificación del servicio al tecnocentro
  • Servicio más fino a Vélizy
  • Cancelación de servicios a las estaciones Chantiers y Buc (posible transbordo a las líneas 5150, 6161 y 6164)
  • Retirada de la antena Petit Robinson

 

Línea 7815 (ex línea 15)

  • Modificación del trazado de la línea con el servicio de nuevas paradas: Jacques Monod y Les Grands Jardins en Plaisir
  • 8 viajes más en la línea entre Plaisir y Saint-Cloud: 4 por la mañana de 7:05 a 8:35 y 4 por la tarde entre las 17:05 y las 18:45

  

Línea 5153 (ex líneas 39-34)

  • Amplitud extendida de la línea, que ahora opera de 5:58 a.m. a 7:45 p.m.
  • 6 salidas adicionales: 3 por la mañana desde Guyancourt y 3 por la tarde desde Boulogne

Líneas cuya oferta permanece sin cambios

  • Línea 7816 (ex línea exprés 16)
  • Línea 7818 (ex línea exprés 78)
  • Línea 5154 (ex línea exprés 91-10)
  • Línea 5117 (ex línea 17)
  • Línea 7805 (ex línea 475)
  • Línea 5146 (ex líneas 39-12)
  • Línea 5234 (ex línea 78S)

Para encontrar la información de todas tus líneas:

Página web: iledefrance-mobilites.fr

En X: @IDFOuest_IDFM

Por teléfono al 01 30 54 27 72

