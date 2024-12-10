Île-de-France Mobilités está lanzando una nueva numeración de líneas de autobús y una oferta reestructurada en la región Île-de-France Ouest.

¡Te explicamos todo!

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero no son iguales.

Actualmente, existen nombres muy diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) y duplicados en los números de línea (hay 19 líneas 2 en la red actual de bus), lo que complica la comprensión de la red.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico, dependiendo de por dónde discurra la línea.

Las líneas que sirven al territorio de Saint-Quentin-en-Yvelines comienzan con el número del sector correspondiente, es decir, 51 (líneas 5116, 5117, 5154...).

Siguiendo la misma lógica, la línea 5234, que sirve al centro y al territorio de Sud Yvelines, comienza con 52, el número del territorio anexo.

Finalmente, los números de las líneas Express empiezan con el número de su departamento (7802, 7804, 9111...).

¿Qué aportará este nuevo número a los pasajeros?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente buscando en la app o en la web de iledefrance-mobilites.fr, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.