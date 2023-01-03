La red de autobuses de París Saclay sigue enfrentándose a problemas de escasez de conductores, lo que provoca retrasos o cancelaciones de autobuses. Este problema es común a todas las redes de la región de Île-de-France y a nivel nacional.
Como resultado, 11 líneas de autobús tienen una oferta más ligera y 1 línea queda suspendida a partir del 3 de enero de 2023 y hasta nuevo aviso.
Por favor, permitan horarios de frecuencia ampliados durante las horas punta de lunes a viernes (entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 16:00 y las 19:00).
La red de autobuses París-Saclay pide disculpas por las molestias causadas y asegura que los equipos locales estén plenamente movilizados para mejorar el servicio ofrecido a los pasajeros a largo plazo.
A fecha de 3 de enero de 2023;
- La línea 6 queda suspendida
- La línea 2 tendrá una frecuencia de 5 minutos (en lugar de 6 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)
- Las líneas 22 y 23 tendrán una frecuencia de 10 minutos (en lugar de 12 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)
- La línea 91.06 tendrá una frecuencia de 5 minutos (en lugar de 6 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)
- La línea 4 tendrá una frecuencia de 15 minutos
- La línea 11 tendrá una frecuencia de 12 minutos
- La línea 15 tendrá una frecuencia de 30 minutos
- La línea 17 funcionará con una frecuencia de 30 minutos
- La línea DM12 funcionará con una frecuencia de 30 minutos
- La línea DM11C funcionará con una frecuencia de 15 minutos
- La línea 91.08 funcionará con una frecuencia de 30 minutos
La línea 3 ahora funciona con normalidad. Su oferta se redujo entre septiembre y diciembre de 2022.
A continuación, se pueden consultar los horarios provisionales de las líneas afectadas.