La red de autobuses de París Saclay sigue enfrentándose a problemas de escasez de conductores, lo que provoca retrasos o cancelaciones de autobuses. Este problema es común a todas las redes de la región de Île-de-France y a nivel nacional.

Como resultado, 11 líneas de autobús tienen una oferta más ligera y 1 línea queda suspendida a partir del 3 de enero de 2023 y hasta nuevo aviso.

Por favor, permitan horarios de frecuencia ampliados durante las horas punta de lunes a viernes (entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 16:00 y las 19:00).

La red de autobuses París-Saclay pide disculpas por las molestias causadas y asegura que los equipos locales estén plenamente movilizados para mejorar el servicio ofrecido a los pasajeros a largo plazo.

A fecha de 3 de enero de 2023;

La línea 6 queda suspendida

La línea 2 tendrá una frecuencia de 5 minutos (en lugar de 6 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)

Las líneas 22 y 23 tendrán una frecuencia de 10 minutos (en lugar de 12 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)

La línea 91.06 tendrá una frecuencia de 5 minutos (en lugar de 6 minutos entre septiembre y diciembre de 2022)

La línea 4 tendrá una frecuencia de 15 minutos

La línea 11 tendrá una frecuencia de 12 minutos

La línea 15 tendrá una frecuencia de 30 minutos

La línea 17 funcionará con una frecuencia de 30 minutos

La línea DM12 funcionará con una frecuencia de 30 minutos

La línea DM11C funcionará con una frecuencia de 15 minutos

La línea 91.08 funcionará con una frecuencia de 30 minutos

La línea 3 ahora funciona con normalidad. Su oferta se redujo entre septiembre y diciembre de 2022.

A continuación, se pueden consultar los horarios provisionales de las líneas afectadas.