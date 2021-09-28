¿Una pregunta, una queja? ¡Es posible con un solo clic!

Desde hace unas semanas, se ha creado un formulario de contacto para facilitar tus solicitudes.

Para contactarnos, nada podría ser más sencillo. Solo tienes que iniciar sesión en nuestro portal Actus Mantois y hacer clic en "Contactarnos".

Una solicitud de información, una queja, información que reportar, un objeto perdido, una sugerencia... Ahora puedes hacerlo en este formulario desde tu smartphone u ordenador. Esto te ahorrará una posible espera telefónica, y estamos comprometidos a responderte o resolver tu problema lo antes posible.

¡Así que no esperes más!

Haz clic aquí: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter

También puedes seguir todas nuestras noticias en Twitter: @Mantois_IDFM

¡Nos vemos pronto en nuestra red!