Para contactarnos, nada podría ser más sencillo. Solo tienes que iniciar sesión en nuestro portal Actus Mantois y hacer clic en "Contactarnos".
Una solicitud de información, una queja, información que reportar, un objeto perdido, una sugerencia... Ahora puedes hacerlo en este formulario desde tu smartphone u ordenador. Esto te ahorrará una posible espera telefónica, y estamos comprometidos a responderte o resolver tu problema lo antes posible.
¡Así que no esperes más!
Haz clic aquí: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter
También puedes seguir todas nuestras noticias en Twitter: @Mantois_IDFM
¡Nos vemos pronto en nuestra red!