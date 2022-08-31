Desde el 08/1, se ha creado un formulario de contacto para facilitar tus solicitudes.
Para contactarnos, nada podría ser más sencillo. Solo tienes que iniciar sesión en el portal IDFM Actus > 91 Essonne > Essonne Sud Ouest y hacer clic en "Contáctanos".
Una solicitud de información, una queja, información que reportar, un objeto perdido, una sugerencia... Ahora puedes hacerlo desde este formulario desde tu smartphone o un ordenador, y estamos comprometidos a responderte lo antes posible.
¡Así que no esperes más!
También puedes seguir todas nuestras noticias en Twitter: @EssonneSO_IDFM
¡Nos vemos pronto en nuestra red!