Válido por 1 hora sin transferencia al precio de un billete de acceso a bordo (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

El Billete de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual. Solo tienes que enviar un SMS con "VALPARISIS" al 93 100 y recibirás una multa en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr sección de Tarifas.

