Ven a conocer a los equipos del territorio de Vélizy Vallées con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024.

Nuestros equipos estarán presentes:

Martes, 17 de septiembre de 2024 de 7:00 a 9:00 en la parada Musée de Sèvres (línea 6145)

Miércoles 18 de septiembre de 2024 de 16:00 a 19:00 en la estación Chaville Vélizy

Jueves 19 de septiembre de 2024 de 7 a 9 a.m. en la parada Pont de Sèvres (líneas 6140 y 6142)

Jueves 19 de septiembre de 2024 de 16:30 a 19:00 en la estación de Jouy-en-Josas

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!