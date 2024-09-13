Ven a conocer a los equipos del territorio de Vélizy Vallées con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024.
Nuestros equipos estarán presentes:
- Martes, 17 de septiembre de 2024 de 7:00 a 9:00 en la parada Musée de Sèvres (línea 6145)
- Miércoles 18 de septiembre de 2024 de 16:00 a 19:00 en la estación Chaville Vélizy
- Jueves 19 de septiembre de 2024 de 7 a 9 a.m. en la parada Pont de Sèvres (líneas 6140 y 6142)
- Jueves 19 de septiembre de 2024 de 16:30 a 19:00 en la estación de Jouy-en-Josas
¡Esperamos ver a muchos de vosotros!