¡Ven a celebrar con nosotros el cuarto aniversario de T9 desde el jueves 10 de abril hasta el sábado 12 de abril de 2025!

Durante estos tres días, ¡emprende un viaje festivo con muchas sorpresas y actividades! Sobre el programa:

De jueves a sábado, descubre todo lo que hay a lo largo de la línea:

¡Los equipos te esperan de jueves a sábado con tickets de rasca y gana a lo largo de la línea! Prueba suerte ganando regalos de coleccionista para conmemorar este aniversario, así como emocionantes regalos culturales.

con tickets de rasca y gana a lo largo de la línea! Prueba suerte ganando regalos de coleccionista para conmemorar este aniversario, así como emocionantes regalos culturales. Reúnete el sábado por la tarde en el atrio de la biblioteca Nelson Mandela, cerca de la estación del ayuntamiento de Vitry-sur-Seine, para un entretenimiento festivo con palomitas, música e incluso más rasca y rasca para prolongar el placer.

¡No pierdas esta oportunidad de compartir juntos un momento amistoso y festivo!