¡Ven a celebrar con nosotros el cuarto aniversario de T9 desde el jueves 10 de abril hasta el sábado 12 de abril de 2025!
Durante estos tres días, ¡emprende un viaje festivo con muchas sorpresas y actividades! Sobre el programa:
De jueves a sábado, descubre todo lo que hay a lo largo de la línea:
- ¡Los equipos te esperan de jueves a sábado con tickets de rasca y gana a lo largo de la línea! Prueba suerte ganando regalos de coleccionista para conmemorar este aniversario, así como emocionantes regalos culturales.
- Reúnete el sábado por la tarde en el atrio de la biblioteca Nelson Mandela, cerca de la estación del ayuntamiento de Vitry-sur-Seine, para un entretenimiento festivo con palomitas, música e incluso más rasca y rasca para prolongar el placer.
¡No pierdas esta oportunidad de compartir juntos un momento amistoso y festivo!
¿Ya llevan 4 años?
¡Sí! 4 años de viajes, encuentros y momentos compartidos. Es para celebrarse y contar...
El T9 desde 2021 es:
- ¡Más de 24 millones de pasajeros transportados cada año, es decir, el doble de población que la región de Île-de-France!
- XXL programa un tranvía de 5:30 a.m. a 1:15 a.m. e incluso a las 2:00 a.m. los viernes y sábados por la tarde para acompañarte en todas tus salidas
- un tiempo de viaje dividido entre 2 entre París y Orly en comparación con el autobús 183
- Una línea y estaciones 100% accesibles con un diseño brillante elegido por los habitantes de la región de Île-de-France
- Una línea popular con más del 85% de satisfacción global de los pasajeros
- Un espacio urbano completamente remodelado
- Una reducción del 99% en las emisiones por viaje en comparación con el coche gracias a una línea 100% eléctrica
- Se organizaron más de 20 campañas de concienciación sobre seguridad
- Una línea anclada localmente con casi 250 empleos directos creados y el 85% de los empleados procedentes del área de empleo