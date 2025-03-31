Ve detrás de las cámaras del tranvía : el taller de mantenimiento, la zona de almacenamiento, la sala de control y conoce a los empleados que te introducirán en las diferentes profesiones del transporte: conductor, mantenedor, operador...

No te pierdas el soporte de movilidad blanda, el taller de dibujo para los más pequeños y el taller gourmet para todos.

Participa en un sorteo de premios* e intenta ganar una bicicleta eléctrica, bicicletas de montaña para niños o tarjetas de cine de 10 plazas.

El programa:

• 13:00: Se abren las puertas

Comienzo de las visitas "Descubre las profesiones, equipos e instalaciones del transporte"

• 14:00: Discursos

En presencia de Jean Castex, presidente del Grupo RATP, Carl Ségaud, alcalde de Châtenay-Malabry, Xavier Léty, presidente de RATP Cap Île-de-France, y Jean-Baptiste Costille, director de RATP Cap Bièvre

• 14:30 p.m.: primer cuadro

A ganar: 1 bicicleta eléctrica, 1 bicicleta de montaña infantil o 2 tarjetas con 10 entradas de cine

• 16:00: 2º cuadro

Para ganar: 2 bicicletas de montaña infantiles o 3 tarjetas con 10 entradas de cine

• 17:00: Se cierran las puertas

Fechas : sábado 5 de abril entre la 13:00 y las 17:00.

RATP Cap Bièvre – SMR T10

1, Avenue du Bois des Carreaux

Châtenay- Malabry

(estación T10 "Malabry")

¡Ven a jugar con tu familia y consigue los regalos T10!