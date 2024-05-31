La campaña de suscripción/renovación para la tarjeta escolar de autobuses 2024/2025 está abierta del 10 de junio al 25 de octubre de 2024 para las líneas de autobús Paris Saclay.
A partir de ahora, infórmate y suscríbete a esta tarjeta de transporte para estudiantes de secundaria que usan las líneas de autobús Paris Saclay
Joven en un autobús
1. ¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?
En el departamento de Essonne, está destinado a estudiantes de secundaria matriculados en escuelas públicas o privadas.
Se concede a los estudiantes que toman una línea de autobús regular para llegar o venir de su escuela.
Encuentra aquí las líneas de la red de autobuses París Saclay
Los alumnos de infantil y primaria, así como los de secundaria, no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
La tarjeta del autobús escolar (anteriormente llamada tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar (esta tarjeta no permite desplazarse durante las vacaciones escolares ni los fines de semana).
Ten en cuenta que es necesario vivir a 3 kilómetros o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).
2. ¿Cómo puedo sacar o renovar la tarjeta del autobús escolar?
*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.
*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.
En el enlace de abajo encontrarás un documento que incluye:
- Las condiciones de elegibilidad de Île-de-France Mobilités y el Consejo Departamental de la 91
- Cómo preparar tu archivo de suscripción o renovación
- El precio para el año 2024/2025 (105 € por niño durante el curso escolar incluyendo tasas de solicitud)
3. Subvenciones municipales
Los municipios de Essonne a veces pueden ofrecerte una subvención. Le invitamos a contactar con el ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para obtener información.
4. ¿Cuándo se emitirá la tarjeta del autobús escolar?
Al recibir tu solicitud completa, la procesaremos lo antes posible. La tarjeta se enviará a tu domicilio lo antes posible antes de que comience el curso escolar, que comenzará el 2 de septiembre de 2024.