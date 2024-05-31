1. ¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?

En el departamento de Essonne, está destinado a estudiantes de secundaria matriculados en escuelas públicas o privadas.

Se concede a los estudiantes que toman una línea de autobús regular para llegar o venir de su escuela.

Encuentra aquí las líneas de la red de autobuses París Saclay

Los alumnos de infantil y primaria, así como los de secundaria, no son elegibles para esta tarjeta de transporte.

Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.

La tarjeta del autobús escolar (anteriormente llamada tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar (esta tarjeta no permite desplazarse durante las vacaciones escolares ni los fines de semana).

Ten en cuenta que es necesario vivir a 3 kilómetros o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).

2. ¿Cómo puedo sacar o renovar la tarjeta del autobús escolar?

*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.

*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.

En el enlace de abajo encontrarás un documento que incluye: