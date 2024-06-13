¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?

La tarjeta de transporte escolar (anteriormente llamada tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.

(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).

Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.

Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.

Además, esta tarjeta es emitida por el operador de la red de autobuses tras una suscripción.

Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidad:

Para beneficiarse de la tarjeta del autobús escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio .

. Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.

el 1 de septiembre del año escolar de suscripción. Estar en la escuela con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato.

o Domiciliar a 3 km o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).

del colegio La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2024*

* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).

¿Cómo suscribirse o renovar la tarjeta del autobús escolar?

*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.

*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.

Pasos de suscripción: