Tus contactos en tu territorio de Roissy Est

Encuentra toda la información y noticias de la red Roissy Est

Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre tus líneas en el territorio de Roissy Est:

  • Únete a nuestra cuenta de Twitter @RoissyEst_IDFM
  • Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
  • Por teléfono al 01 80 96 32 82
  • Para comprar tu entrada por SMS, envía a ROISSYEST al 93100
  • Para cualquier otra información: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële

A partir del 1 de agosto de 2023, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús de Roissy Est en iledefrance-mobilites.fr

Para calcular una ruta:

  • Cómo moverse > Direcciones

Para encontrar los horarios:

  • Cómo desplazarse > Horarios > Seleccione una línea

Para seguir las noticias locales (solo en la web):

  • Noticias > 77 > Roissy Est

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.