Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre tus líneas en el territorio de Roissy Est:
- Únete a nuestra cuenta de Twitter @RoissyEst_IDFM
- Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
- Por teléfono al 01 80 96 32 82
- Para comprar tu entrada por SMS, envía a ROISSYEST al 93100
- Para cualquier otra información: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële
A partir del 1 de agosto de 2023, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús de Roissy Est en iledefrance-mobilites.fr
Para calcular una ruta:
- Cómo moverse > Direcciones
Para encontrar los horarios:
- Cómo desplazarse > Horarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
- Noticias > 77 > Roissy Est
No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.