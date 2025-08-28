¡Vuestros horarios para el inicio del curso 2025-2026 ya están disponibles!
Para consultarlas, es muy sencillo:
- Inicia sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus y escribe tu número de línea.
- Consulta los horarios en tu parada directamente a través del horario en el poste o escaneando el código QR directamente en la parada para obtener el horario en tiempo real
- Ve a tu ayuntamiento o en tu autobús para recoger tu folleto (disponible a partir del 3 de septiembre)
Ajustes de vuelta al colegio
- Las líneas 6122 y 6124 terminan y salen ahora de la estación de autobuses de Versalles Chantiers en el andén G.
- En la estación de Versalles Chantiers, las líneas 6160, 6161, 6162, 6163 y 6164 hacia Buc te recogen en la parada Abbé Rousseaux al pie de las escaleras mecánicas. Consulta el mapa aquí:
- Tras varios años de trabajo en el sector Vélizy 2, la línea 6123 vuelve a su ruta original y vuelve a dar servicio a las paradas de enlace Inovel Sud y Vélizy 2 Sud para acercarte lo máximo posible a la entrada del centro comercial Vélizy 2.
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/ y recuerda suscribirte a las alertas de tu línea seleccionando el número de tu línea y haciendo clic en la campana "suscribirse a alertas"
- Llega a tu parada unos minutos antes de la hora indicada,
- Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
- Prepara tu billete antes de subir al autobús (Navigo pass, easy pass, tarjeta Imagine R, si no tienes billete, lleva cambio o compra un SMS enviando: AUTOBÚS + número de línea al 93100).
- Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
- Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
- Solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
- Comprueba que no te hayas olvidado de nada antes de bajar,
- Bájate sano y salvo en tu parada.
Nuestros equipos están aquí para ayudarte, ¡no dudes en preguntarles!
¡Os deseamos a todos un excelente comienzo para el nuevo curso!