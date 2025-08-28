¡Descubre las noticias de tu nuevo curso escolar!

¡Vuestros horarios para el inicio del curso 2025-2026 ya están disponibles!

Para consultarlas, es muy sencillo:

  • Inicia sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus y escribe tu número de línea.
  • Consulta los horarios en tu parada directamente a través del horario en el poste o escaneando el código QR directamente en la parada para obtener el horario en tiempo real
  • Ve a tu ayuntamiento o en tu autobús para recoger tu folleto (disponible a partir del 3 de septiembre)

Ajustes de vuelta al colegio

  • Las líneas 6122 y 6124 terminan y salen ahora de la estación de autobuses de Versalles Chantiers en el andén G.
  • En la estación de Versalles Chantiers, las líneas 6160, 6161, 6162, 6163 y 6164 hacia Buc te recogen en la parada Abbé Rousseaux al pie de las escaleras mecánicas. Consulta el mapa aquí:
Mapa de las líneas de Vélizy Vallées en la estación de Versailles Chantiers
  • Tras varios años de trabajo en el sector Vélizy 2, la línea 6123 vuelve a su ruta original y vuelve a dar servicio a las paradas de enlace Inovel Sud y Vélizy 2 Sud para acercarte lo máximo posible a la entrada del centro comercial Vélizy 2.

Consejos para viajar bien

  • Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/ y recuerda suscribirte a las alertas de tu línea seleccionando el número de tu línea y haciendo clic en la campana "suscribirse a alertas"
  • Llega a tu parada unos minutos antes de la hora indicada,
  • Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
  • Prepara tu billete antes de subir al autobús (Navigo pass, easy pass, tarjeta Imagine R, si no tienes billete, lleva cambio o compra un SMS enviando: AUTOBÚS + número de línea al 93100).
  • Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
  • Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
  • Solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
  • Comprueba que no te hayas olvidado de nada antes de bajar,
  • Bájate sano y salvo en tu parada.

 

Nuestros equipos están aquí para ayudarte, ¡no dudes en preguntarles!

¡Os deseamos a todos un excelente comienzo para el nuevo curso!