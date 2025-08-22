Noticias similares

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en el portal de Île-de-France Mobilités aquí.
También puedes seguir nuestras noticias en X: @EvryEss_IDFM
¡Nos vemos pronto en tu territorio!
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu viaje consultando los horarios y la información de tráfico con antelación en https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Llega a tu parada antes de la hora indicada,
- A medida que se acerque el autobús, señala al conductor que pare,
- Ten el billete listo antes de subir al autobús
- Cuando subas al autobús, valida tu billete para que esté en orden,
- Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
- Al acercarte a tu destino, solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
- Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.