Noticias similares

¡Tus horarios de vuelta al cole 2025 están disponibles!

¡Encuentra tus horas de vuelta al cole, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 5 de julio de 2026!

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en el portal de Île-de-France Mobilités aquí.

También puedes seguir nuestras noticias en X: @EvryEss_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

Consejos para viajar bien

  • Anticipa tu viaje consultando los horarios y la información de tráfico con antelación en https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Llega a tu parada antes de la hora indicada,
  • A medida que se acerque el autobús, señala al conductor que pare,
  • Ten el billete listo antes de subir al autobús
  • Cuando subas al autobús, valida tu billete para que esté en orden,
  • Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
  • Al acercarte a tu destino, solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
  • Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.

¡Feliz vuelta al cole 2025 a todos!

