Noticias similares

¡Este verano, vuestros horarios se desmaterializan!

Comprometidos con el respeto al medio ambiente y la reducción de nuestros residuos, hemos decidido no imprimir los horarios para el verano de 2025.

Del 7 de julio al 31 de agosto de 2025, consulta todos tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:

La página web de Île-de-France Mobilités> sección de horarios> Keolis Argenteuil Boucles de Seine

Horario de las líneas de Argenteuil a Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

Horario de las líneas de Argenteuil a Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr) En la aplicación IDFMobilities

En las paradas

Tus horas de horario desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto de 2025