Noticias similares

¡Este verano, vuestros horarios se desmaterializan!
Comprometidos con el respeto al medio ambiente y la reducción de nuestros residuos, hemos decidido no imprimir los horarios para el verano de 2025.
Del 7 de julio al 31 de agosto de 2025, consulta todos tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:
- La página web de Île-de-France Mobilités> sección de horarios> Keolis Argenteuil Boucles de Seine
Horario de las líneas de Argenteuil a Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- En la aplicación IDFMobilities
- En las paradas