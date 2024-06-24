Noticias similares

¡Tus horarios de verano 100% digitales, ya disponibles!

Consulta los horarios de verano 2025, válidos del 7 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive.

¡Del 7 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive, tus líneas cambiarán a horarios de verano!

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:

  • La web de Île-de-France Mobilités > Info > News > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
  • En la aplicación Île-de-France Mobilités

También puedes contactarnos por teléfono: 0800 10 2020

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025:

Línea 1 – Estación Carrières-sous-Poissy Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe <> Saint-Germain-en-Laye

 -  4.0 MB

Línea 2 – Chanteloup-les-Vignes Les Ouches <> Chambourcy Collège André Derain

 -  4.2 MB

Línea 3 – Orgeval Maison Blanche <> Poissy La Coudraie <> Poissy Saint-Exupéry

 -  5.5 MB

Línea 4 – Gare des Mureaux Les Mureaux <> Musiciens

 -  1.9 MB

Línea 5 – Poissy Rue de la Marne <> Poissy La Bruyère

 -  1.8 MB

Línea 6 – Les Mureaux Nueva Francia <> Les Mureaux Paul Éluard

 -  2.4 MB

Línea 7 – Aubergenville Family Village Shopping <> Les Mureaux Descartes <> Gare des Mureaux – Gambetta <> FAM de Bécheville

 -  2.6 MB

Línea 10 – Estación Poissy <> Triel-sur-Seine Norte

 -  2.0 MB

Línea 11 – Hardricourt, Rue de Verdun <> , Ecquevilly Collège Léonard de Vinci

 -  3.5 MB

Línea 12 – Estación Sur de Poissy <> Orgeval <> Morainvilliers

 -  1.7 MB

Línea 13 – Verneuil-sur-Seine Piscine <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Centro Comercial Grosse Pierre

 -  1.1 MB

Línea 14 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Estación de tren Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Línea 15 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Estación de tren Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Línea 16 - Estación Vernouillet-Verneuil <> Morainvilliers Epinettes

 -  996.7 KB

Línea 17 - Gare des Clairières de Verneuil

 -  591.9 KB

Línea 18 – Vernouillet Estación Verneuil <> Chapet Clos Saint-Denis

 -  1.1 MB

Línea 19 – Maurecourt Julia <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  921.3 KB

Línea 21 – Gare des Mureaux <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  1.4 MB

Línea 23 – Mézières-sur-Seine <> , Aubergenville <> , Les Mureaux <> , Meulan-en-Yvelines

 -  1.3 MB

Línea 24 – Gare Sud de Poissy <> Lycée Charles de Gaulle <> Gare Sud de Poissy

 -  745.3 KB

Línea 25 – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations <> Gare des Mureaux

 -  917.9 KB

Línea 26 – Gare des Mureaux <> Hardricourt > Mézy-sur-Seine

 -  1.2 MB

Línea 31 – Carrières-sous-Poissy, Esplanada <> Carrières-sous-Poissy, Ronceray

 -  977.7 KB

Línea 33 – Meulan-en-Yvelines – Circuito urbano

 -  1.2 MB

Línea 40 – Gare Nord de Poissy <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.9 MB

Todas las demás líneas funcionarán según los horarios del periodo "escolar".

Tenga en cuenta que del 28 de julio al 17 de agosto de 2025, las líneas 90, 91, 92, 93, 94 y 95 no funcionarán.

Las líneas 22 y 32 no circularán del 7 de julio al 24 de agosto de 2025

Las líneas 51 a 76 para escuelas no funcionarán durante el periodo de verano del 7 de julio al 31 de agosto de 2025.

