Noticias similares

¡Del 7 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive, tus líneas cambiarán a horarios de verano!
Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:
- La web de Île-de-France Mobilités > Info > News > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
También puedes contactarnos por teléfono: 0800 10 2020
A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025:
Todas las demás líneas funcionarán según los horarios del periodo "escolar".
Tenga en cuenta que del 28 de julio al 17 de agosto de 2025, las líneas 90, 91, 92, 93, 94 y 95 no funcionarán.
Las líneas 22 y 32 no circularán del 7 de julio al 24 de agosto de 2025
Las líneas 51 a 76 para escuelas no funcionarán durante el periodo de verano del 7 de julio al 31 de agosto de 2025.