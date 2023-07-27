Noticias similares

Nuevos horarios disponibles del 1 de agosto al 3 de septiembre de 2023
- Línea Express 07: Montereau <-> Provins</->
- Línea exprés 47: Melun <-> <-> Nangis Provins</-></->
- Línea exprés 50: <-> Chesssy Provins</->
- Línea 3201 : Provins <-> Fontaine-Fourches</->
- Línea 3202: Montereau <-> Fontaine-Fourches</->
- Línea 3203: Longueville <-> Noyen-sur-Seine</->
- Línea 3204: Nangis <-> <-> Mormant Teniente</-></->
- Línea 3207: Provins <-> Poigny</->
- Línea 3209: <-> Saint-Brice Provins</->
- Línea 3210: Montereau <-> Provins</->
- Línea 3211: Provins <-> <-> Gouaix Longueville</-></->
- Línea 3212: <-> Provins</-> de Sourdun
- Línea 3213: Pézarches <-> Bray-sur-Seine</->
- Línea 3214:Villiers-Saint-Georges <-> Tournan-en-Brie</->
- Línea 3215: Nangis <-> Jouy-le-Châtel</->
- Línea 3216: Nangis <-> Nangis</->
- Línea 3217: Mons-en-Montois <-> Provins</->
- Línea 3218: Nangis <-> Donnemarie-Dontilly</->
- Línea 3219: Provins <-> Longueville</->
Transporte bajo demanda desde el 1 de agosto
Sector de Provinois
Sector Brie Nangissienne
Sector Bassée-Montois
Línea 3209