Líneas normales.
La línea 12 (que pronto será 6136) pasa a horarios de verano desde el 10 de julio hasta el 20 de agosto de 2023.
Líneas normales.
Las líneas 260 (pronto 6160), 261 (próximamente 6161), 262 (próximamente 6162) y 264 (próximamente 6164) cambiarán a horario de verano del 10 de julio al 27 de agosto de 2023.
La línea 263 no circula en verano.
Líneas normales.
Las líneas 11 (pronto 6135), 22 (pronto 6122), 23 (pronto 6123), 24 (pronto 6124), 31 (pronto 6131), 32 (pronto 6132), 33 (pronto 6133), 34 (pronto 6134), 40 (pronto 6140), 42 (pronto 6142) y 45 (pronto 6145) cambian a horario de verano desde el 17 de julio hasta el 20 de agosto de 2023.
Líneas escolares normales.
En cuanto finalicen las clases el 8 de julio de 2023, las líneas numeradas del 101 al 118, que sirven específicamente a las escuelas del territorio, tomarán permiso y dejarán de ofrecerse hasta el inicio del curso escolar, el 4 de septiembre.
Infórmate sobre los horarios de verano de las líneas de la región en la sección de > horarios.