¡La línea 34 se extiende hasta el distrito del Pavillón Bouret!

El nuevo barrio del Pavillón Bouret estará servido por las nuevas paradas "Pavillon Bouret" y "La Forêt".

Puedes disfrutar de un autobús cada 15 minutos durante la hora punta (de 6:45 a 8:15 y de 17:00 a 18:45), y cada 30 minutos en horas poco punta.