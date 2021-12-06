Tu autobús conecta más que solo paradas.
Desde el 3 de enero de 2022
34: un servicio extendido al sur de Nandy
35: acceso simplificado a la estación Cesson (RER D).
36: un servicio más directo a la estación para los habitantes de Savigny-le-Temple.
37: un servicio directo al colegio La Grande du Bois.
Para más información:
Iledefrance-mobilites.fr> noticias
@Senart_IDFM
¡La línea 34 se extiende hasta el distrito del Pavillón Bouret!
El nuevo barrio del Pavillón Bouret estará servido por las nuevas paradas "Pavillon Bouret" y "La Forêt".
Puedes disfrutar de un autobús cada 15 minutos durante la hora punta (de 6:45 a 8:15 y de 17:00 a 18:45), y cada 30 minutos en horas poco punta.
Las paradas que se ateven en Nandy son las siguientes: Mairie, Résidence des Tilleuls, Pavillon Bouret, La Forêt; Pabellón Real, Setas, Claro, Caza, Villemur, Peonías, Robert Buron College, Girasol.
Las paradas que se realizan en Savigny-le-Temple son las siguientes: Jean Moulin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
¡Llega a la estación Cesson con la línea 35!
A partir de ahora, la línea 35 te lleva a la estación Cesson desde el corazón de Nandy.
Esta línea solo circula durante la hora punta (de 6 a 9 a.m. y de 4:30 p.m. a 8 p.m.), para trayectos cada vez más directos y rápidos.
Las paradas que se ateven en Nandy son las siguientes: Pavillon Bouret, La Forêt, Clairière, Mairie, Résidence des Tilleuls.
Las paradas que se ateven en Cesson son las siguientes: estación de tren de Cesson
¡Línea 36, una ruta más directa y rápida hacia la estación!
A partir de ahora, la línea 36 dará servicio a las paradas "Clocher" y "Résistance" en el municipio de Savigny-le-Temple.
Con la línea 36, el servicio al instituto La Grange du Bois se ofrece en la parada "Le Clocher"
TENGA EN CUENTA: Las siguientes paradas son ahora servidas por la línea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher y Collège La Grange du Bois.
Las paradas que se ateven en Savigny-le-Temple son las siguientes: estación Cesson, Noisement, Ecomuseum, Champlatreux, Fontaine Ronde, Sidonie Talabot, Place de l'Église, Cementerio, Media Library, Suecia, Le Clocher, Résistance, Jules Vallès, Mairie, Bois Sénart Centre Commercial, Bois Sénart La Halle, estación Savigny Nandy.
¡La línea 37 sustituye a la línea 36 en parte de la ruta!
Las siguientes paradas, anteriormente atendidas por la línea 36, ahora son atendidas por la línea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher y Collège La Grange du Bois.
Las paradas que se atreven en Nandy son las siguientes: Faisanderie, Sablons, Turquoises.
Las paradas que se realizan en Savigny-le-Temple son las siguientes: Olof Palme, Collège de la Grange du Bois, Victor Schoelcher, Droits de l'Homme, René Cassin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
Por teléfono al 09 70 83 77 00