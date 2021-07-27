Desde el 30 de agosto de 2021, ¡tu línea C sube el volumen!
Con tu nueva línea C:
- Más frecuencia para Livry-sur-Seine, cuya emisora ahora está atendida
- una mejor conexión entre Livry-sur-Seine, Vaux-le-Penil, el centro de Melun y la estación de Melun.
Extensión de la Línea C: estación Melun/estación Livry sur Seine
Hemos ampliado la línea C hasta la estación de Livry-sur-Seine para mejorar la conexión entre el Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, el centro de Melun y su estación de tren, así como las zonas residenciales de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine.
El + para ti:
- Conexiones con el RER D y el Transilien R
- Nuevo servicio de la línea en Livry-sur-Seine para una mejor conexión con la estación de Melun y su centro urbano, pero también con la estación de Livry-sur-Seine.
Mapa de la línea C: de la estación de Melun a la estación de Livry-sur-Seine.
Las paradas que se ateven en Melun son las siguientes: estación de Melun, Place Chapu, Quai Rossignol, Praslin Université, Notre Dame, Gambetta, Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Las paradas que se atreven en Vaux le Penil son las siguientes: Résidence du Château, Moustier, Acacias, Foch 11 Novembre, Curie Pascal, Val de Noue, Fontaine Saint Marc, Trois Rodes, Grouette, Clos Saint Martin, Mare à Quenette, Crespy, Route de Livry, Terres Blanches, Vaux Pleins Vents.
Las paradas que se sirven en Livry-sur-Seine son las siguientes: Route de Livry, Vaux Garenne, Place Mouton, Fief du pré y la estación de tren de Livry-sur-Seine.
Líneas K y M rediseñadas y complementarias
La línea K ahora ofrece un mejor servicio al centro de Melun. La línea M se beneficia de una oferta rediseñada para mayor simplicidad.
Línea K: Un servicio mejor al centro de Melun
La nueva línea ofrece un servicio más directo a la estación y al centro de Melun, con mayor frecuencia, especialmente en el sector de La Rochette.
El + para ti:
- Conexiones con el RER D y el Transilien R,
- Una oferta más legible, con más frecuencia (30 minutos en hora punta) y más autobuses los sábados.
- Duplicación de la oferta de los sábados para el distrito de Chaussy
Mapa de la línea K: estación de Melun a Gare Routière Mail. Las paradas que se atreven son las siguientes: estación de Melun, Ecluse, Chaussy, Belle Ombre, Pouillot Gâtinais, Delaroue, Albert Moreau, Lebon, Claude Bernard, Camping, Quai Joffre, Notre Dame, Praslin Université, Gambetta, Place Saint Jean, Mail Gaillardon y Gare Routière Mail.
M-Line: más simplicidad
La línea M se está desarrollando para reforzar los servicios escolares en los sectores de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine y para ofrecer un acceso adicional al centro de Melun.
El + para ti:
- Línea alineada con los horarios del Lycée Simone Signoret y la extensión de las carreras hasta el centro de la ciudad
- Conexiones en el Mail Gaillardon con líneas fuertes: C, E, N y el Citalien
Mapa lineal M: Mail Gaillardon a Rond Point du Bucher, Vaux-le-Pénil.
Las paradas que se ateven en Melun son las siguientes: Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Las paradas que sirven en Vaux-le-Penil son las siguientes: Résidence du Château, Ferme, 14 Juillet, Guinottes, Pigeons, Rue du Chêne, Sena Grisonnières, Baste Seine, Javal, Crespy, Mare à Quenette, Grouette, Rond Point du Bucher.
Las paradas que se ateven en Livry-sur-Seine son las siguientes: estación de tren de Livry-sur-Seine, Fief du Pré, Place Mouton, Vaux Garenne
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
- La aplicación Île-de-France Mobilités TàD, en la App Store y Play Store o en la web tad.idfmobilites.fr/
- En nuestras oficinas de ventas en la estación de Melun y en el Mail
- Por teléfono al 01 60 07 94 70 de lunes a sábado de 6:30 a 20:00
- Twitter @Melun_IDFM
¡Os deseamos un excelente comienzo de curso escolar en nuestras líneas!