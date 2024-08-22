Noticias similares

Desde el lunes 2 de septiembre, se están haciendo cambios en tus líneas. Descúbrelos sector por sector.
Sector Poissy
Líneas 1, 2, 3 y 5
Se realizan ajustes en los horarios para mejorar la regularidad y asegurar conexiones con sus trenes en la estación de Poissy.
Línea 12
El trayecto de las 12:18 p.m. desde la estación de Poissy Sud entre semana se adelanta a las 12:05 p.m.
Línea 24
La salida de las 8:10 a.m. desde la Gare Nord será ahora desde la Gare Sud para aumentar la capacidad hacia el Lycée Charles de Gaulle.
La parada Gare Nord ya no estará atendida en la ruta de las 8:06 a.m. durante las vacaciones escolares.
Línea 56
La parada "Villa Savoye" ya no se atiende en dirección al Lycée Le Corbusier. Se puede ir a la parada "Lycée Le Corbusier", situada a 190 metros.
Diagrama de la línea 56
Línea 59
La carrera de las 6:50 se adelanta a las 6:48 a.m. desde la estación Cergy Saint-Christophe para aumentar la regularidad.
Línea 67
Para mejorar la puntualidad de la línea, las paradas "Gare Nord de Poissy" y "Ursulines" dejarán de ser servidas.
- En dirección a Nicot, puedes tomar la línea 59.
- En dirección a Les Mureaux, se pueden tomar las líneas 43, 68 y 92.
Diagrama de la línea 67
Línea 70
Algunas carreras se han adelantado unos minutos para servir mejor al instituto André Derain en Chambourcy.
Línea N155
Se han creado 2 paradas en Carrières-sous-Poissy en ambas direcciones:
- Pont Neuf
- Stade Mazières.
Diagrama de la línea N155
Sector de Les Mureaux
Tus líneas cambian de andén en la Gare des Mureaux:
Para mayor legibilidad, los nombres de algunas de tus paradas están cambiando:
- Rouillard se convierte en Rouillard - Bords de Seine
- Gros Murs se convierte en Gros Murs - Bords de Seine
- Porch République se convierte en Château de Bècheville
- Maison des Associations pasa a llamarse Espace des Habitants
- P. Le Faucheux se convierte en Les Ateliers du Moulin
- Molière se convierte en Pôle Molière.
Línea 11
Para responder al aumento del número de alumnos en la escuela Mercier Saint-Paul en Meulan-en-Yvelines, se ha creado una carrera adicional a partir de la parada "Comtesse RD 43" a las 7:53 a.m. durante los periodos escolares.
Diagrama de la línea 11
Línea 60
Las salidas de las 11:40 a.m. desde el Collège Henri IV se retrasan a las 11:45 a.m. del mediodía del miércoles para asegurar un mejor horario de salida de los estudiantes.
Línea 62
Se han realizado varios cambios en la línea:
- La carrera de la 13:25 del miércoles al mediodía del Lycée Jacques Vaucanson se pospone hasta las 12:40 para asegurar una mejor alineación con el centro.
- Las paradas "Arquebuse" y "Gambetta" en Meulan-en-Yvelines serán servidas sistemáticamente en los viajes de regreso a Vaux-sur-Seine.
- La parada "Gare des Mureaux - RD 43" se servirá en todos los viajes de ida y vuelta.
- Los miércoles por la tarde, los trayectos en la terminal de la parada "Gare de Vaux-sur-Seine" se extienden hasta la parada "Port Maron" como en otros días de la semana.
Línea 66
La parada "La Poste" en Meulan-en-Yvelines se añade al trazado de la línea hacia Verneuil-sur-Seine.
Línea 73
Para mejorar la legibilidad del horario y los recuentos posteriores realizados el año pasado, se han realizado ajustes:
- Las carreras que salen del Lycée Van Gogh terminarán en la parada "Comtesse RD 43" el miércoles al mediodía.
- La carrera de las 7:55 a.m. desde la Gare des Mureaux hasta el Collège Léonard de Vinci comenzará ahora en la parada "Le Petit Moulin" a las 8:07 a.m. La línea 11 permite llegar al Collège Léonard de Vinci d'Ecquevilly y la línea 58 permite llegar al Lycée François Villon en Les Mureaux.
- La salida a las 18:15 del Collège Léonard de Vinci hacia Aubergenville se elimina del horario tras el ajuste de los horarios de salida de los estudiantes.
Diagrama de la línea 73
Líneas 6, 93 y 95
Se ajustan los horarios y los tiempos de viaje para mejorar la puntualidad de estas colas.
Sector Verneuil-sur-Seine
Líneas 27 y 28
Para ayudarte a orientarte, la parada "Gare de Villennes-sur-Seine" ahora tiene números de andén:
- Andén nº 1 en el lado del edificio de pasajeros de la SNCF: línea 27 - circuito matutino y línea 28
- Andén nº 2 en el lado de la Avenue de la Libération: línea 27 - circuito vespertino.
Líneas 42-65-66-76a
Vuestras líneas darán ahora servicio a la parada "Église Saint-Martin" en Triel-sur-Seine. Esta es la antigua parada "La Poste" que ya servía la línea 64.
Línea 75
Debido a la baja asistencia y para mejorar la claridad del servicio hacia la aldea de Marsinval, la parada "Flamant" ha sido retirada del horario. Tu línea dará servicio a las paradas "Charles d'Orléans" y "Philippe de Beaumanoir" en ambas direcciones.
Diagrama de la línea 75
Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.
¡Que tengas un buen comienzo con el nuevo curso!