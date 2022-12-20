Tus nuevos horarios desde el 1 de enero de 2023

Tus nuevos horarios están disponibles, ¡ven y consultarlos!

Están disponibles los folletos de horarios válidos desde el 1 de enero de 2023 . Puedes consultarlos descargándolos a continuación.

¡Que tengas un buen viaje con tus líneas de autobús en la zona de Pays Briard !

Líneas normales:

Hoja de Internet - línea 17

 -  981.8 KB

Hoja de Internet - Línea 18

 -  968.5 KB

Hoja de Internet - Línea 20

 -  757.2 KB

Archivo de Internet - Línea 21 - Boissy-Saint-Léger

 -  3.9 MB

Hoja de Internet - Línea 33

 -  635.7 KB

Archivo de Internet - Línea 23 - Brie-Comte-Robert

 -  1.1 MB

Hoja de Internet - Línea 200

 -  1.4 MB

Hoja de Internet - Línea 201

 -  685.0 KB

Líneas escolares regulares:

Hoja de Internet - Línea 3

 -  993.5 KB

Hoja de Internet - Línea 7

 -  1.4 MB

Archivo de Internet - Línea 7 - Tournan-en-Brie

 -  554.0 KB

Hoja de Internet - Línea 10

 -  946.4 KB

Archivo de Internet - Línea 10 - Brie-Comte-Robert

 -  692.6 KB

Hoja de Internet - Línea 11

 -  5.4 MB

Hoja de Internet - Línea 16

 -  855.9 KB

Hoja de Internet - Línea 21

 -  1.4 MB

Hoja de Internet - Línea 30A

 -  1.2 MB

Hoja de Internet - Línea 30B

 -  1.0 MB

Hoja de Internet - Línea 30C

 -  976.1 KB

Hoja de Internet - Línea 34A

 -  604.2 KB

Hoja de Internet - Línea 34B

 -  2.8 MB

Hoja de Internet - Línea 37A

 -  947.2 KB

Hoja de Internet - Línea 37B

 -  1008.6 KB

Hoja de Internet - Línea 37C

 -  1003.1 KB

Hoja de Internet - Línea 37R

 -  238.2 KB

Registro de Internet - Línea 409

 -  3.1 MB

Hoja de Internet - Línea 309

 -  793.5 KB

Hoja de Internet - Línea 209

 -  834.8 KB

Líneas escolares:

Hoja de Internet - Línea 4

 -  584.8 KB

Hoja de Internet - Línea 5

 -  839.0 KB

Hoja de Internet - Línea 6: horarios válidos desde el 10 de febrero de 2023

 -  1.2 MB

Hoja de Internet - Línea 14

 -  674.8 KB

Hoja de Internet - Línea 23

 -  866.9 KB

Hoja de Internet - Línea 24

 -  1.1 MB

Hoja de Internet - Línea 28A

 -  1.0 MB

Hoja de Internet - Línea 28B

 -  1.0 MB

Hoja de Internet - Línea 28C

 -  1.1 MB

Hoja de Internet - Línea 32

 -  728.9 KB

Hoja de Internet - Línea 35A

 -  556.1 KB

Hoja de Internet - Línea 35B

 -  658.2 KB

Hoja de Internet - Línea 35C

 -  709.7 KB

Hoja de Internet - Línea 35D

 -  542.3 KB

Archivo de Internet - Línea 39

 -  2.8 MB

Hoja de Internet - Línea 121

 -  858.7 KB

Autobús nocturno:

Hoja informativa de Internet - N142

 -  1.8 MB

Folleto - Ozoir-la-Ferrière vespertina

 -  1.7 MB

Folleto - Tournan-en-Brie vespertino

 -  1.4 MB

Folleto - Noche de Gretz Armainvilliers

 -  1.3 MB