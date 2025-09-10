Noticias similares

¡Con el aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités, el ciclismo y el transporte público son el dúo ganador!

Aparca tu bicicleta con total tranquilidad en los aparcamientos para bicicletas Île-de-France Mobilités con la garantía de un aparcamiento de calidad fácilmente identificable cerca de estaciones de tren y estaciones para continuar tu viaje sin perder tiempo.

El aparcamiento para bicicletas es una de las respuestas a las nuevas necesidades de desplazamiento de los residentes de Île-de-France. Sustituir el coche por la bicicleta para llegar a la estación te permite evitar atascos y problemas de aparcamiento, a la vez que reduces tu impacto ambiental y te mantienes activo a diario.

Cambia de modo. Sin vida.

Con el aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités, ¡la combinación bici + transporte público es más fácil de lo que imaginas!

Descubre el aparcamiento para bicicletas cerca de tu estación de tren en www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos

En la zona de Cœur d'Essonne, 6 aparcamientos para bicicletas están esperando tu bicicleta en:

  • Estación de tren Juvisy-sur-Orge:

En el lado del Sena , con 64 plazas en taquillas seguras.

En el lado del Ayuntamiento con 120 plazas en taquillas seguras.

En el lado de Condorcet , con 72 plazas en taquillas seguras.

  • Línea de tranvía 12 :

Estación Amédée Gordini (Viry-Châtillon) con 40 plazas en taquillas seguras.

Estación Côteau de l'Orge (Viry-Châtillon) con 22 plazas de acceso libre.

Estación Parc du Château (Morsang-sur-Orge) con 40 plazas en taquillas seguras.

Descubre las instalaciones de aparcamiento para bicicletas en tu zona más cercana haciendo clic aquí

Aparcamiento para bicicletas, el servicio de movilidad blanda para todos

El aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités te ofrece aparcamiento de calidad sin restricciones con:

  • abierto 24/7,
  • una ubicación lo más cercana posible a estaciones de tren y estaciones,
  • asegura aros para colgar tu bici,
  • un servicio de protección de vídeo,
  • equipos auxiliares como enchufes para bicicletas asistidas eléctricamente, bombas para bicicletas, kits de reparación y mantenimiento.
Aparcamiento para bicicletas en la línea 12 del tranvía - estación Amédée Gordini

Foto del aparcamiento de bicicletas de Viry-Châtillon

Los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son gratuitos para quienes tengan una suscripción anual válida de transporte público (Navigo, Navigo, Imagine, R, Navigo senior). Los refugios de acceso autónomo son accesibles para todos, sin suscripción ni reserva. Para otros usuarios de las taquillas seguras, se ofrecen tres fórmulas de suscripción:

  • Pase diario: 2 €
  • Suscripción mensual: 10 €
  • Cuota anual: 30 €
