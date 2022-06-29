¿Qué es la línea 40 de T&D?

La línea 40 de Transport à la Demande sustituye a la línea 40 habitual, para trayectos más sencillos y directos entre semana (de lunes a viernes de 6:30 a 19:45) y durante todo el año.

Gracias a la línea 40 de TàD, disfruta de conexiones garantizadas con tus trenes que llegan y salen de la estación de Lizy-sur-Ourcq.

El servicio es accesible mediante una simple reserva, tras registrarse previamente en la plataforma tad.idfmobilites.fr.

Para reservar, vaya:

· La solicitud T&D de Île-de-France Mobilités

· La página web: tad.idfmobilites.fr

· O por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.)

Tenga en cuenta: el servicio a las escuelas sigue siendo proporcionado por la línea 40, según la operación habitual.

Los siguientes viajes no requieren reserva:

- la carrera de las 8:10 de la mañana desde la École/Mairie de May-en-Multien hasta el Colegio Saint Saëns

- la carrera de las 9:00 a.m. desde Mairie en Ocquerre hasta Saint Saëns College;

- las carreras de 13:30, 16:30, 17:30 y 18:30 desde Saint Saëns College hasta May-en-Multien.