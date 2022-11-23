> ¿Cómo funciona?

¡Ahora puedes comprar un billete de transporte sin papel por SMS!

1. Enviar el código BRIARD o BUSN142 al 93100 por SMS

2. Recibe tu ticket SMS

3. Viaja en tu línea

Estos billetes son válidos durante 1 hora sin transbordos. Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free, y se cargará de tu factura móvil a coste de (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado):

2,50 euros para las líneas Pays Briard, enviando BRIARD ;

para las líneas Pays Briard, enviando ; 5 euros para el autobús nocturno N142, enviando BUSN142.

Para más información sobre los autobuses nocturnos y sus tarifas en Île-de-France, visite la página dedicada en el portal Île-de-France Mobilités.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita:

Sección Île-de-France Mobilités > Prices.