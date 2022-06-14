Con la renumeración de las líneas, ¡descubre el nuevo código SMS Ticket en el territorio de Vélizy Vallées!

A bordo, no necesitas cambio, ¡puedes comprar un billete de autobús con un simple SMS!

Flyer du ticket SMS

Visual de comunicación para el ticket SMS

La renumeración de las líneas en el territorio de Vélizy Vallées va acompañada de un nuevo código SMS, ¡con un código por línea!

> ¿Cómo funciona?

  1. Envía el código BUS + número de línea al 93100 por SMS, por ejemplo BUS6123, BUS6145
  2. Recibe tu ticket SMS
  3. Viaja en tu línea

Válido durante 1 hora sin conexión, a un coste de 2,5 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free. 

El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada.  Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:
Sección Île-de-France Mobilités > Prices.

Ejemplo de un ticket SMS en el 6162

Ejemplo de un ticket SMS