La renumeración de las líneas en el territorio de Vélizy Vallées va acompañada de un nuevo código SMS, ¡con un código por línea!

> ¿Cómo funciona?

Envía el código BUS + número de línea al 93100 por SMS, por ejemplo BUS6123, BUS6145 Recibe tu ticket SMS Viaja en tu línea

Válido durante 1 hora sin conexión, a un coste de 2,5 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada. Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:

Sección Île-de-France Mobilités > Prices.