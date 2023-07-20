Tu nueva línea nocturna N146 entre Gare de l'Est y Gare de Survilliers-Fosses

Todo lo que necesitas saber sobre tu nueva línea N146 para que te sea más fácil desplazarte por la noche, desde el 1 de agosto de 2023.

El N146 te deja en todas las estaciones RER D desde la Gare de l'Est. Dará servicio a las siguientes paradas:

  • Gare de l'Est
  • Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
  • Estación de tren Garges-Sarcelles
  • 8 de mayo de 1945 (Garges-lès-Gonesse)
  • La Muette / Europe (Garges-lès-Gonesse)
  • Estación de tren de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
  • Estación de tren de Goussainville
  • Centro de Rescate (Goussainville)
  • Ayuntamiento de Goussainville – Les Noues
  • Estación de tren de Louvres
  • Marie Feuchère (Louvres)
  • Estación Survilliers-Fosses

El autobús nocturno opera de lunes a domingo, con un tiempo total de viaje de 1 hora y 46 minutos.

De lunes a viernes, el autobús nocturno ofrece:

  • 4 salidas, cada hora, desde la estación Survilliers-Fosses de 00:15 a 03:15.
  • 4 salidas, cada hora, desde la Gare de l'Est de 01:00 a 04:00

Los fines de semana, el autobús nocturno ofrece:

  • 4 salidas, cada hora, desde la estación de Survilliers Fosses de 00:30 a 03:30.
  • 3 salidas cada hora, desde la Gare de l'Est de 01:20 a 03:20.

Consulta el horario de tu línea N146

 -  3.1 MB

