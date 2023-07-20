El N146 te deja en todas las estaciones RER D desde la Gare de l'Est. Dará servicio a las siguientes paradas:
- Gare de l'Est
- Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
- Estación de tren Garges-Sarcelles
- 8 de mayo de 1945 (Garges-lès-Gonesse)
- La Muette / Europe (Garges-lès-Gonesse)
- Estación de tren de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
- Estación de tren de Goussainville
- Centro de Rescate (Goussainville)
- Ayuntamiento de Goussainville – Les Noues
- Estación de tren de Louvres
- Marie Feuchère (Louvres)
- Estación Survilliers-Fosses
El autobús nocturno opera de lunes a domingo, con un tiempo total de viaje de 1 hora y 46 minutos.
De lunes a viernes, el autobús nocturno ofrece:
- 4 salidas, cada hora, desde la estación Survilliers-Fosses de 00:15 a 03:15.
- 4 salidas, cada hora, desde la Gare de l'Est de 01:00 a 04:00
Los fines de semana, el autobús nocturno ofrece:
- 4 salidas, cada hora, desde la estación de Survilliers Fosses de 00:30 a 03:30.
- 3 salidas cada hora, desde la Gare de l'Est de 01:20 a 03:20.