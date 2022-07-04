Una nueva línea 27 que conecta el Hospital de Eaubonne con la estación Garges-Sarcelles, dos nuevos servicios nocturnos en las estaciones de Domont y Écouen-Ézanville para tus regresos tardíos y la llegada de Transport on Demand entre Eaubonne y Domont para mayor flexibilidad en tus desplazamientos diurnos.
¡Adaptaciones de itinerarios y creación de líneas para ofrecerte más posibilidades!
Línea 12, desde la estación Ermont-Eaubonne hasta la estación Domont
La línea 12 se extiende hasta la estación de Domont para ofrecer una nueva conexión con el RER C y los Transiliens H y J.
Línea 13, desde la estación Enghien-les-Bains hasta La Chênée
La ruta de la línea 13 se ha simplificado para facilitar su lectura.
La ruta de La Chênée <> Gare de Domont es ocupada por la línea 12.
La ruta de la estación Domont <> Écouen Maillol es asumida por la nueva línea 17.
Línea 17, desde Carrefour d'Ombreval hasta Gare de Domont, y desde Gare de Domont hasta Écouen Maillol
Tu nueva línea 17 conecta Écouen Maillol con la estación Domont.
Ofrece un itinerario académico para el Lycée George - Sand y el colegio Aristide Briand.
Línea 27, desde el Hospital de Eaubonne hasta la estación Garges Sarcelles
La línea 27 ofrece una nueva conexión con el RER D y la T5 en la estación Garges Sarcelles.
Ofrece un servicio de mejor calidad al Hospital Eaubonne y al centro comercial My Place en Sarcelles.
Línea 37, desde la estación de Épinay-sur-Seine hasta Les Flanades
Desde el 12 de julio de 2021, la línea 37 ofrece un mejor servicio a la Universidad de la Sorbona-Paris-Nord.
Además, desde el 9 de mayo de 2022, ofrece un servicio extendido hasta las 22:00 de lunes a sábado.
¡Un nuevo servicio de transporte que responde a la demanda!
Tu línea 38-05 se convierte en la TàD Eaubonne Domont.
Este transporte de respuesta a la demanda conecta la estación Domont con el hospital de Eaubonne de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m.
Reserva tu trayecto con hasta una hora de antelación y sigue la llegada de tu autobús en tiempo real gracias a la aplicación TàD Île-de-France Mobilités.
El servicio se realiza exclusivamente con reserva, desde tu teléfono, internet o desde la aplicación.
Desde el 22 de agosto de 2022, descubre el nuevo y más flexible servicio de Transporte bajo Demanda, con horarios adaptados a tus necesidades, en la ruta de la antigua línea 38-05.
Información y reserva a través de la aplicación TàD Île-de-France Mobilités, la web de tad.idfmobilites.fr o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Dos nuevos servicios nocturnos adaptados a tus necesidades
Se despliega una nueva solución de transporte para los regresos tardíos desde el Transilien H a las estaciones de Domont y Écouen Ézanville.
El autobús vespertino retoma las líneas regulares, por la tarde, de lunes a sábado, sin reserva previa.
Tu autobús esperará tu tren y te dejará en la parada que elijas en la zona definida.
Desde el 22 de agosto de 2022, a partir de ahora, por la tarde, tu autobús espera el tren:
- Desde la estación Domont, cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:00 de lunes a sábado.
- Desde la estación Écouen Ézanville, cada 30 minutos entre las 22:00 y las 23:00, de lunes a sábado.