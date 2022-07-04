¡Tu red adapta su oferta!

Desde el 22 de agosto de 2022: dos autobuses nocturnos, un Transport on Demand y la creación de nuevas líneas para satisfacer aún mejor tus necesidades.

Tu red adapta su oferta en el Valle de Montmorency

Una nueva línea 27 que conecta el Hospital de Eaubonne con la estación Garges-Sarcelles, dos nuevos servicios nocturnos en las estaciones de Domont y Écouen-Ézanville para tus regresos tardíos y la llegada de Transport on Demand entre Eaubonne y Domont para mayor flexibilidad en tus desplazamientos diurnos.

¡Adaptaciones de itinerarios y creación de líneas para ofrecerte más posibilidades!

Línea 12, desde la estación Ermont-Eaubonne hasta la estación Domont

La línea 12 se extiende hasta la estación de Domont para ofrecer una nueva conexión con el RER C y los Transiliens H y J.

Mapa de la línea 12: estación Ermont Eaubonne - estación Domont

Línea 13, desde la estación Enghien-les-Bains hasta La Chênée

La ruta de la línea 13 se ha simplificado para facilitar su lectura.

La ruta de La Chênée <> Gare de Domont es ocupada por la línea 12.

La ruta de la estación Domont <> Écouen Maillol es asumida por la nueva línea 17.

Mapa de la línea 13: estación Enghien-les-Bains - La Chênée

Línea 17, desde Carrefour d'Ombreval hasta Gare de Domont, y desde Gare de Domont hasta Écouen Maillol

Tu nueva línea 17 conecta Écouen Maillol con la estación Domont.

Ofrece un itinerario académico para el Lycée George - Sand y el colegio Aristide Briand.

Mapa de líneas 17: Domont Carrefour d'Ombreval - Gare de Domont - Écouen Maillol

Línea 27, desde el Hospital de Eaubonne hasta la estación Garges Sarcelles

La línea 27 ofrece una nueva conexión con el RER D y la T5 en la estación Garges Sarcelles.

Ofrece un servicio de mejor calidad al Hospital Eaubonne y al centro comercial My Place en Sarcelles.

Mapa de vías 27 : Hôpital d'Eaubonne - Gare de Garges Sarcelles

Línea 37, desde la estación de Épinay-sur-Seine hasta Les Flanades

Desde el 12 de julio de 2021, la línea 37 ofrece un mejor servicio a la Universidad de la Sorbona-Paris-Nord.

Además, desde el 9 de mayo de 2022, ofrece un servicio extendido hasta las 22:00 de lunes a sábado.

Mapa de la línea 37: Épinay-sur-Seine - estación Les Flanades

¡Un nuevo servicio de transporte que responde a la demanda!

Tu línea 38-05 se convierte en la TàD Eaubonne Domont.

Este transporte de respuesta a la demanda conecta la estación Domont con el hospital de Eaubonne de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m.

Reserva tu trayecto con hasta una hora de antelación y sigue la llegada de tu autobús en tiempo real gracias a la aplicación TàD Île-de-France Mobilités.

El servicio se realiza exclusivamente con reserva, desde tu teléfono, internet o desde la aplicación.

Reserva tu T&D entre el Hôpital d'Eaubonne y la Gare de Domont

Desde el 22 de agosto de 2022, descubre el nuevo y más flexible servicio de Transporte bajo Demanda, con horarios adaptados a tus necesidades, en la ruta de la antigua línea 38-05.

Información y reserva a través de la aplicación TàD Île-de-France Mobilités, la web de tad.idfmobilites.fr o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).

Dos nuevos servicios nocturnos adaptados a tus necesidades

Se despliega una nueva solución de transporte para los regresos tardíos desde el Transilien H a las estaciones de Domont y Écouen Ézanville.

El autobús vespertino retoma las líneas regulares, por la tarde, de lunes a sábado, sin reserva previa.

Tu autobús esperará tu tren y te dejará en la parada que elijas en la zona definida.

Disfrutad de vuestros nuevos autobuses de la tarde

Desde el 22 de agosto de 2022, a partir de ahora, por la tarde, tu autobús espera el tren:

  • Desde la estación Domont, cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:00 de lunes a sábado.
  • Desde la estación Écouen Ézanville, cada 30 minutos entre las 22:00 y las 23:00, de lunes a sábado.

