Línea 13, desde la estación Enghien-les-Bains hasta La Chênée

La ruta de la línea 13 se ha simplificado para facilitar su lectura.

La ruta de La Chênée <> Gare de Domont es ocupada por la línea 12.

La ruta de la estación Domont <> Écouen Maillol es asumida por la nueva línea 17.