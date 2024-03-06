Tu atención al cliente se vuelve accesible para personas sordas y con discapacidad auditiva

Con Rogervoice, la información de tu red es accesible para personas sordas y con discapacidad auditiva. Esta solución te permite contactar con el servicio de atención al cliente por teléfono o vídeo, de forma independiente y en cuestión de minutos.

Smartphone - configuración de idioma
Con Rogervoice se ofrecen 3 modos de comunicación:

  • Interpretación por vídeo en lengua de signos francesa (LSF): el viajero habla en lengua de signos con el intérprete, quien traduce oralmente los signos de la persona sorda o con discapacidad auditiva al asesor de clientes y luego traduce la respuesta del asesor al viajero en tiempo real a lengua de signos
  • El idioma francés hablado completado (LfPC): el viajero entra en contacto con un programador de vídeo que codifica instantáneamente las palabras del viajero en LfPC
  • Subtítulos en tiempo real de las palabras intercambiadas

 

Para ponerte en contacto con un operador de Rogervoice, tienes la opción. Puedes:

Desde el portal regional de Île-de-France Mobilités, bajo el apartado Servicios externos, haz clic en "Acceder al servicio para sordos y con discapacidad auditiva en los territorios de Bièvre, Mantois y París Saclay - servicio Rogervoice"

Captura de pantalla de la página de servicio de Rogervoice en el portal regional de Île-de-France Mobilités
  • O descarga la aplicación Rogervoice gratis en las tiendas y selecciona "Île-de-France Mobilités redes de autobuses Bièvre, Mantois, Paris Saclay y T10"

Entonces:

  • Haz clic en "¡Vamos!"
  • Elige tu modo de comunicación: subtickets, LSF, LfPC
  • Selecciona tu red:
    - Bièvre y T10
    - Mantois
    - Paris Saclay
  • Habla con un intérprete por teléfono o vídeo
Impresión de pantalla de la app Rogervoice
El servicio está disponible de lunes a viernes (excepto festivos) de 8:30 a.m. a 9 p.m. para los modos de comunicación LSF y LFPC y el 24/7 para subtickets.

¡Adopta el reflejo Rogervoice!