Con Rogervoice se ofrecen 3 modos de comunicación:
- Interpretación por vídeo en lengua de signos francesa (LSF): el viajero habla en lengua de signos con el intérprete, quien traduce oralmente los signos de la persona sorda o con discapacidad auditiva al asesor de clientes y luego traduce la respuesta del asesor al viajero en tiempo real a lengua de signos
- El idioma francés hablado completado (LfPC): el viajero entra en contacto con un programador de vídeo que codifica instantáneamente las palabras del viajero en LfPC
- Subtítulos en tiempo real de las palabras intercambiadas
Para ponerte en contacto con un operador de Rogervoice, tienes la opción. Puedes:
Desde el portal regional de Île-de-France Mobilités, bajo el apartado Servicios externos, haz clic en "Acceder al servicio para sordos y con discapacidad auditiva en los territorios de Bièvre, Mantois y París Saclay - servicio Rogervoice"
Captura de pantalla de la página de servicio de Rogervoice en el portal regional de Île-de-France Mobilités
- O descarga la aplicación Rogervoice gratis en las tiendas y selecciona "Île-de-France Mobilités redes de autobuses Bièvre, Mantois, Paris Saclay y T10"
Entonces:
- Haz clic en "¡Vamos!"
- Elige tu modo de comunicación: subtickets, LSF, LfPC
- Selecciona tu red:
- Bièvre y T10
- Mantois
- Paris Saclay
- Habla con un intérprete por teléfono o vídeo
Impresión de pantalla de la app Rogervoice
El servicio está disponible de lunes a viernes (excepto festivos) de 8:30 a.m. a 9 p.m. para los modos de comunicación LSF y LFPC y el 24/7 para subtickets.
¡Adopta el reflejo Rogervoice!