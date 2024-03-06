Con Rogervoice se ofrecen 3 modos de comunicación:

Interpretación por vídeo en lengua de signos francesa (LSF): el viajero habla en lengua de signos con el intérprete, quien traduce oralmente los signos de la persona sorda o con discapacidad auditiva al asesor de clientes y luego traduce la respuesta del asesor al viajero en tiempo real a lengua de signos

El idioma francés hablado completado (LfPC): el viajero entra en contacto con un programador de vídeo que codifica instantáneamente las palabras del viajero en LfPC

Subtítulos en tiempo real de las palabras intercambiadas

Para ponerte en contacto con un operador de Rogervoice, tienes la opción. Puedes:

Desde el portal regional de Île-de-France Mobilités, bajo el apartado Servicios externos, haz clic en "Acceder al servicio para sordos y con discapacidad auditiva en los territorios de Bièvre, Mantois y París Saclay - servicio Rogervoice"