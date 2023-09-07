Con motivo del Día Europeo del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, entre el 16 y el 20 de septiembre de 2023, su red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Sénart le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses en Lieusaint (77)!
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Nuestros equipos te ofrecen un recorrido de 1h30 por el centro en torno a temas como el funcionamiento del Centro de Autobuses, la calidad del servicio, el Puesto de Mando Centralizado (PCC), las razones de la validación y mucho más.
Ofrecemos 2 franjas de visita el miércoles 20 de septiembre.
La visita tendrá lugar en:
Centro Operativo de Autobuses Lieusaint
rue René Cassin – 77127 LIEUSAINT
Acceso a AUTOBÚS: líneas 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 parada Gare de Lieusaint
Aparcamiento para visitantes disponible para quienes deseen venir en coche.
Para registrarse*, le invitamos a hacer clic en el enlace de abajo, nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico para confirmar su asistencia:
*Las inscripciones son posibles para adultos o menores de 16 años con autorización parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.