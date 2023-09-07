Con motivo del Día Europeo del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, entre el 16 y el 20 de septiembre de 2023, su red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Sénart le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses en Lieusaint (77)!

¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?

Nuestros equipos te ofrecen un recorrido de 1h30 por el centro en torno a temas como el funcionamiento del Centro de Autobuses, la calidad del servicio, el Puesto de Mando Centralizado (PCC), las razones de la validación y mucho más.

Ofrecemos 2 franjas de visita el miércoles 20 de septiembre.

La visita tendrá lugar en:

Centro Operativo de Autobuses Lieusaint

rue René Cassin – 77127 LIEUSAINT

Acceso a AUTOBÚS: líneas 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 parada Gare de Lieusaint

Aparcamiento para visitantes disponible para quienes deseen venir en coche.