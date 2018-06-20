Lucie Aubrac y Barbara serán los nombres de las próximas estaciones de la línea 4 del metro

Tras dar a los habitantes de la región de Île-de-France la oportunidad de votar sobre la elección del diseño de los futuros interiores del material rodante, Île-de-France Mobilités quiso continuar con este enfoque participativo permitiendo que los habitantes de la región de Île-de-France votaran para elegir los nombres de las dos nuevas estaciones de la extensión de la línea 4 del metro situadas en los municipios de Montrouge y Bagneux. Durante un mes se pudieron votar en la web explicando los trabajos de modernización y ampliación de esta línea.

Para cada emisora, se sometieron a votación tres propuestas elegidas en colaboración con las ciudades de Bagneux y Montrouge y la RATP, con referencia a elementos geográficos o personalidades emblemáticas de cada municipio.

La estación situada en Bagneux, el terminal de la línea, tenía que incluir el nombre de la ciudad. Las propuestas fueron "Bagneux – Champ des Oiseaux", "Bagneux – Nina Simone" y "Bagneux – Lucie Aubrac". Fue el nombre de la gran resistente, Lucie Aubrac, el que fue aclamado. Siempre activista, participó en la creación del Movimiento por la Paz y se involucró con Amnistía Internacional tras la guerra.

Para Montrouge, las propuestas eran "Fort de Montrouge", "Coluche" y "Barbara" y es el nombre de la cantante Barbara, que descansa en el cementerio parisino de Bagneux, accesible por la salida sur del balneario, que recibió más votos. La cantautora Barbara reveló sus dones para la música desde muy joven. Sus creaciones son referencias en el repertorio francés.

Como autoridad organizadora de movilidad sostenible en Île-de-France, Île-de-France Mobilités es responsable de elegir los nombres de las estaciones en Île-de-France, para todos los proyectos de nuevas líneas o ampliaciones de líneas existentes.

Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités: "Quería someter a los votos de la gente de la región de Île-de-France los nombres de sus próximas estaciones de metro en la extensión de la línea 4. La votación fue franca y masiva para dos grandes figuras femeninas francesas de la región de Île-de-France y muy queridas por la gente de la región: Barbara para el balneario de Montrouge y Lucie Aubrac para el de Bagneux. Esto ocurre después de haber asociado a Simone Veil con la emisora europea hace unas semanas. Es natural que las estaciones de metro sigan siendo gradualmente feminizadas en memoria de estas mujeres que han marcado al pueblo de Île-de-France y su historia."

Marie-Hélène Amiable, alcaldesa de Bagneux: "Bagneux avanza con sus habitantes. Por ello, fue bastante natural que propusiera a Île-de-France Mobilités involucrarlos en la elección del nombre de su estación de metro. Me alegra que se haya elegido un nombre de mujer. Y, más aún ahora, porque Lucie Aubrac rinde homenaje a las mujeres que resistieron, pacifistas y lucharon por la libertad. Con este nombre, Bagneux afirma que "La resistencia se conjuga en el presente". »