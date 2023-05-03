Juntos para el transporte público sin falta de civismo

En el transporte público, como en la vida cotidiana, existen ciertas normas para vivir bien en una comunidad. El transporte público se enfrenta regularmente a conductas perturbadoras (calificadas como falta de civismo) por parte de algunos pasajeros hacia otros, equipos o agentes. Comportamientos que perjudican la comodidad de todos los que están en la línea.

Este es un tema central para los actores de la movilidad que han decidido unir fuerzas con una nueva campaña contra la incivilidad (llevada a cabo por Havas París), que se descubrirá en el transporte público de Île-de-France. ¿El objetivo? Cambiar el comportamiento de los pasajeros y reducir la falta de civilidad en el transporte público. ¡Esta campaña comenzará el 3 de mayo de 2023!