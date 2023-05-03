Juntos para el transporte público sin falta de civismo
En el transporte público, como en la vida cotidiana, existen ciertas normas para vivir bien en una comunidad. El transporte público se enfrenta regularmente a conductas perturbadoras (calificadas como falta de civismo) por parte de algunos pasajeros hacia otros, equipos o agentes. Comportamientos que perjudican la comodidad de todos los que están en la línea.
Este es un tema central para los actores de la movilidad que han decidido unir fuerzas con una nueva campaña contra la incivilidad (llevada a cabo por Havas París), que se descubrirá en el transporte público de Île-de-France. ¿El objetivo? Cambiar el comportamiento de los pasajeros y reducir la falta de civilidad en el transporte público. ¡Esta campaña comenzará el 3 de mayo de 2023!
Para sentir cosas grandes, no hace falta mucho
¿Quién no se ha sentido orgulloso, incluso valiente, de caballero al ceder su asiento en el metro o en el tren? ¿Quién no conoce esa sensación de bienestar cuando un simple hola lleva a una sonrisa? ¿O la sensación de ser un jugador profesional de baloncesto cuando tiras el cubo a la basura?
Esta campaña adopta una visión opuesta a las habituales campañas contra la incivilidad, tomando partido por mostrar buen comportamiento que beneficie el beneficio personal del pasajero que actúa civilizadamente en el transporte público. El credo: Para sentir cosas grandes, no hace falta mucho.