3 (buenas) razones para dejar de hacer trampas en el transporte
Cada día, se realizan más de 9 millones de viajes en transporte público en Île-de-France. Detrás de este número récord de pasajeros (la red de Île-de-France es una de las más concurridas del mundo) se esconde un fenómeno más discreto, con consecuencias muy reales: el fraude.
Validar en el transporte, ¿por qué es esencial?
Cada año, el 8% de los pasajeros no valida un billete de transporte en Île-de-France (tranvía, tren, metro y autobús combinados). Una tasa que aumenta rápidamente en la red externa (sin control en la entrada), con hasta un 16% de fraude en el tranvía y un 27% en autobuses nocturnos.
Descubre las 3 razones reales (buenas) para dejar de formar parte del 8%.
N°1. La validación permite adaptar la oferta al número real de pasajeros
Cada validación es información valiosa para el funcionamiento de tu transporte.
Al validar, te permites:
- Mide con precisión el número de pasajeros en cada línea y cada hora.
- Ajusta la oferta en consecuencia, pidiendo y añadiendo nuevos vehículos cuando sea necesario (autobuses, tranvías, metros, trenes) y optimizando la frecuencia de los pasajes según las necesidades.
¿Resultado? Datos distorsionados, trenes cada vez más pesados y pasajeros apretados como sardinas.
¿Lo sabías?
Del 16% de personas que hacen trampas en el tranvía, el 9% tiene una suscripción a Navigo.
N°2. 700 millones de euros perdidos = menos comodidad para tus viajes
Así que un fraude del 8% puede no parecer mucho. Pero el 8% corresponde a 700 millones de euros* perdidos cada año.
El equivalente a:
- 2 nuevas líneas de tranvía
- o 1500 autobuses nuevos y limpios
- 41 trenes RER adicionales
- o 71 nuevos metros en tus líneas
En resumen, el fraude significa privar a la red de transporte público de una parte esencial de sus recursos para invertir en la mejora, comodidad y modernización de tus desplazamientos.
N°3. Se están endureciendo los controles y las multas cada vez son más severas
Ante la magnitud del fenómeno, Île-de-France Mobilités intensifica la lucha contra el fraude con un objetivo claro: reducirlo a la mitad.
Se han implementado varias acciones:
El sistema "Detener el Fraude" para comprobar la identidad y dirección de los estafadores
Durante los últimos meses, un recién llegado ha estado cambiando las reglas del juego en cuanto a fraudes. Este es el sistema "Stop Fraud"**, una plataforma conectada a la base de datos fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, que permite a los responsables verificar instantáneamente la identidad y dirección de los estafadores.
Más agentes, más controles: jugar al escondite se está volviendo cada vez más arriesgado
Además de los 500 agentes dedicados exclusivamente al control en la red de Île-de-France Mobilités, la Brigada Regional de Transporte está aumentando su personal a 100 agentes enviados al terreno.
Comprobaciones repetidas: un experimento que funciona en las Yvelines
Del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2024, se revisaron repetidamente 13 paradas de autobús entre Trappes y Saint-Quentin-en-Yvelines. ¿Resultados? Más de 10.000 viajeros facturados, 700 delitos y la tasa de fraude se redujo a la mitad (del 13% al 6%).
Operaciones de control continuas que se extenderán por toda la región, donde la tasa de fraude sigue siendo alta.
Multas cada vez más altas
- Entre 30 y 72 € si pagas en el lugar (según el medio de transporte)
- +50 € si retrasas el pago (dentro de 90 días)
- Después de 90 días, el Tesoro se hace cargo de tu expediente
- En caso de reincidencia*** (5 multas en 12 meses), la multa por fraude repetido puede alcanzar los 7.500 € y ir acompañada de seis meses de prisión.
Un precio bastante alto cuando sabes que existen tarifas adaptadas a todos los ingresos para los usuarios del transporte en Île-de-France.
Validación: un pequeño gesto individual, un gran paso colectivo
Validar tu billete es un pequeño gesto cívico individual con un gran impacto colectivo en tu transporte.
Así que la próxima vez que subas a un autobús, tranvía o cruces las puertas del metro, piénsalo: cada "pitido" contribuye a que los viajes sean más suaves y cómodos, año tras año.
*Estimado
**De acuerdo con el artículo L2241-2-1 del Código de Transporte, los agentes del operador de servicios de transporte responsables de la recaudación de multas pueden obtener de las administraciones públicas y organismos de seguridad social información limitada a los apellidos, nombres de pila, fecha y lugar de nacimiento de los infractores, así como su domicilio.
De acuerdo con el artículo L2242-6 del Código de Transporte, cualquier persona que haya acumulado más de 5 multas por viajar sin billete de transporte o con un billete inválido, en un plazo de 12 meses, es sujeta a una multa de hasta 7.500 € y a 6 meses de prisión.