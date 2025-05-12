3 (buenas) razones para dejar de hacer trampas en el transporte

Cada día, se realizan más de 9 millones de viajes en transporte público en Île-de-France. Detrás de este número récord de pasajeros (la red de Île-de-France es una de las más concurridas del mundo) se esconde un fenómeno más discreto, con consecuencias muy reales: el fraude.

Validar en el transporte, ¿por qué es esencial?

Cada año, el 8% de los pasajeros no valida un billete de transporte en Île-de-France (tranvía, tren, metro y autobús combinados). Una tasa que aumenta rápidamente en la red externa (sin control en la entrada), con hasta un 16% de fraude en el tranvía y un 27% en autobuses nocturnos.

Descubre las 3 razones reales (buenas) para dejar de formar parte del 8%.

N°1. La validación permite adaptar la oferta al número real de pasajeros