Metro 11: llegarán nuevos trenes en junio

¡Eso es todo, la modernización de la línea 11 da un nuevo paso a partir del 1 de junio de 2023! Tras sesenta años de buen y leal servicio, los 23 antiguos trenes de metro que equipaban la línea 11 (el MP59) serán reemplazados gradualmente por 20 trenes MP14 completamente nuevos, y también más grandes y espaciosos que los antiguos, durante el verano : esto es lo que se denomina noria.

Una de las últimas fases del proyecto para modernizar la línea 11 antes de la puesta en marcha de su ampliación en primavera de 2024 entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier, la nueva terminal.