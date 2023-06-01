Metro 11: llegarán nuevos trenes en junio
¡Eso es todo, la modernización de la línea 11 da un nuevo paso a partir del 1 de junio de 2023! Tras sesenta años de buen y leal servicio, los 23 antiguos trenes de metro que equipaban la línea 11 (el MP59) serán reemplazados gradualmente por 20 trenes MP14 completamente nuevos, y también más grandes y espaciosos que los antiguos, durante el verano : esto es lo que se denomina noria.
Una de las últimas fases del proyecto para modernizar la línea 11 antes de la puesta en marcha de su ampliación en primavera de 2024 entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier, la nueva terminal.
¿Cómo funciona noria?
La noria es el nombre dado a una técnica de inyección de trenes nuevos y de desplazar a los antiguos sin interrumpir el tráfico de pasajeros. Cada semana, los trenes antiguos se retiran y se sustituyen por otros nuevos a medida que avanzan.
Para entender mejor, tomemos el ejemplo de la Noria en la línea 11:
- Desde el 1 de junio , cada lunes por la tarde, entre las 20:00 y las 23:00: 4 trenes antiguos MP59 saldrán hacia el centro de mantenimiento de Rosny-sous-Bois para ser desmontados y reemplazados por 4 nuevos trenes MP14 disponibles para los pasajeros a la mañana siguiente.
¿El objetivo de los Noria? Cambiar todos los trenes MP59 por MP14 en la línea 11 a finales del verano. Más largos, fiables y cómodos, los trenes MP14 ya circulan por las líneas 14 y 4, en sus versiones automáticas y más largas. En la línea 11, serán conducidos por conductores.
De julio a agosto de 2023: cerrado los domingos por la ampliación de la línea 11
El proyecto para extender la línea de metro 11 entre la Mairie des Lilas y la futura terminal de Rosny-Bois-Perrier, diseñado para facilitar la movilidad entre los municipios de Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois (conectados solo por líneas de autobús), requerirá el cierre de la línea entre julio y agosto de 2023, todos los domingos. Una ampliación que debería recibir a sus primeros pasajeros en la primavera de 2024.