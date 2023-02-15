Línea 18: descubre el diseño de tu futuro metro
Como parte del proyecto Grand Paris Express, se están creando cinco nuevas líneas de metro (líneas 14, 15, 16, 17 y 18). ¿Su objetivo? Conectar los principales lugares de vida y actividad en los suburbios sin pasar por París, ahorrar tiempo y comodidad para los pasajeros, y consolidar el servicio con el territorio.
Ha llegado el momento de que Île-de-France Mobilités, Alstom y la Société du Grand Paris (SGP) presenten las líneas interiores del nuevo metro que circulará en la línea 18, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités.
Línea 18 del metro: un metro automático de nueva generación
De las tres propuestas imaginadas por la oficina de diseño de Alstom (Advanced & Creative Design) en colaboración con Île-de-France Mobilités, SGP y Egis Rail, es la más abierta al exterior, con su firma luminosa LED, que fue elegida por los votantes. ¿En el programa? Un diseño exterior moderno y luminoso para un metro 100% automático y eléctrico de última generación, que combinará capacidad, comodidad, fiabilidad y accesibilidad para todos.
En cuanto a capacidad, este nuevo material rodante reducirá el intervalo de tiempo entre dos trenes en estación y aumentará su velocidad en horas punta (llegará hasta 100 km/h en lugar de 75). Otro punto fuerte, un sistema llamado "captura inversa" le permitirá producir su propia energía cada vez que entre en la fase de frenado (es decir, en cada parada de la estación).
Un metro diseñado para la comodidad de los pasajeros
En el interior, todo ha sido diseñado para la comodidad de los pasajeros:
- Sensación de espacio : las amplias y numerosas aberturas ofrecen a los usuarios una vista panorámica, así como una sensación de espacio y la oportunidad de disfrutar del paisaje durante su recorrido.
- Gestión de la temperatura interior : un sistema de ventilación, calefacción en los meses fríos y aire acondicionado en verano, garantizarán el confort de los residentes de Île-de-France, en todas las estaciones.
- Luz natural : la iluminación interior, que es más inteligente, imita la luz natural de los diferentes momentos del día para adaptarse al ritmo biológico de los pasajeros y mejorar el bienestar. ¡Un primer logro!
- Para garantizar la sensación de seguridad a bordo : se han instalado una iluminación especial en el acceso a los trenes, una maqueta abierta tipo boa de los trenes, así como un sistema de videoprotección a bordo que permite ver y ser visto en todas partes.
- Confort a bordo : compuestos por tres coches abiertos entre sí (disposición de boa), los trenes pueden albergar hasta 350 personas garantizando, gracias a la anchura de los espacios de intercirculación, un movimiento y visibilidad óptimos.
Un metro más conectado
A bordo, encontrarás:
- Conexión gratuita a internet para trabajo, comunicación o entretenimiento
- Enchufes USB para cargar tus dispositivos
- Pantallas digitales dinámicas de información que informarán a los pasajeros en tiempo real (estado del tráfico, próximas paradas atendidas, conexiones y tiempo estimado de viaje)
Un viaje accesible para todos
Todos los nuevos metros, trenes, autobuses y nuevas líneas de la red en construcción serán 100% accesibles. Medios accesibles adaptados a personas con problemas de acceso al transporte (mujeres embarazadas, personas mayores, viajeros con equipaje, padres con carritos, personas con discapacidad, personas en silla de ruedas, etc.).
La línea 18 no es una excepción a la norma con una ruta 100% accesible y adaptada a lo largo de toda su longitud:
- El acceso a los trenes se realiza en el mismo nivel a través de tres puertas anchas en cada vagón.
- Existen diferentes tipos de asientos , así como barras de agarre para el apoyo.
- Los pasillos se han ensanchado para permitir una buena circulación para todos, incluso en los momentos más concurridos.
- Hay plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas (PRM) en cada coche.
- Se han añadido escaños prioritarios y se han diferenciado su color.
- Se han instalado espacios mixtos en el coche central para carritos o viajeros con equipaje (el metro pasará por el aeropuerto de Orly).
Línea 18 del metro: una línea interconectada
Detrás del proyecto de la línea 18, que recibirá a sus primeros pasajeros en 2026, se deseo de facilitar los desplazamientos diarios de los habitantes de Essonne y Yvelines añadiendo muchas conexiones. Las líneas N y U de Transilien, RER B y C, las líneas de metro 14, T7 y 12, las líneas de autobús y el tranvía de Massy-Evry, la línea 18 representa una puerta simplificada a París , así como el acceso a la red de transporte nacional y regional directa a través de sus conexiones en Massy, su estación TGV y el aeropuerto de Orly, su final.
La futura línea 18 en cifras
- 35 km de longitud
- 10 paradas (aéreas y subterráneas):
- Aeropuerto de Orly
- Antonypole
- Ópera Massy
- Massy-Palaiseau
-Palaiseau
- Orsay - Gif
- CEA Saint-Aubin
- Saint-Quentin Este
- Satory
- Chantiers de Versalles
- Un centro de operaciones
- 11 conexiones con la red regional y nacional