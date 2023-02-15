Línea 18: descubre el diseño de tu futuro metro

Como parte del proyecto Grand Paris Express, se están creando cinco nuevas líneas de metro (líneas 14, 15, 16, 17 y 18). ¿Su objetivo? Conectar los principales lugares de vida y actividad en los suburbios sin pasar por París, ahorrar tiempo y comodidad para los pasajeros, y consolidar el servicio con el territorio.

Ha llegado el momento de que Île-de-France Mobilités, Alstom y la Société du Grand Paris (SGP) presenten las líneas interiores del nuevo metro que circulará en la línea 18, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités.