Línea 11 del Metro: inicio de las pruebas para los nuevos trenes
Como probablemente sepas, los antiguos metros de la línea 11 (que tenían casi 60 años) serán reemplazados muy pronto por trenes MP14 completamente nuevos. Ya puedes usar MP14 en la línea 14 o 4, en su versión automática. El día 11, serán conducidos por conductores.
¿El objetivo? Sustituir los 23 viejos conjuntos MP59 por 20 MP14
Más largos, cómodos y fiables, los 20 trenes MP14 permitirán que la línea 11 acoja a más pasajeros. Este es un elemento crucial, ya que su extensión se avecina en unos meses.
Pero antes de que los 20 conjuntos MP14 sustituyan a los 23 MP59 (¡diseñados en los años 60!), aún quedan varios pasos por dar.
13 de febrero de 2023: Vamos a hacer el ensayo MP14
¡A partir del 13 de febrero comienza la fase del "ensayo técnico"! ¿La prueba en seco? Es la inyección de un tren vacío, que no lleva pasajeros, en medio del tráfico. En la línea 11, estas pruebas se realizarán todos los lunes, desde las 21:00 hasta finales de mayo. En términos concretos, un tren MP14 se inyectará en el "carrusel" de los metros que circulan por la línea y completará toda la ruta de la línea existente en 11. Pero ten cuidado, no podrás subirte. Por el momento :)
¿Por qué estas pruebas?
- Comprobar todos los sistemas en condiciones reales y realizar los ajustes finales necesarios para garantizar una seguridad perfecta
- Para permitir que el personal profundice en el conocimiento del equipo antes de dar la bienvenida a los primeros pasajeros
¿Qué sigue? ¿Cuál es el calendario de despliegue de los MP14?
Del 24 de marzo al 2 de abril, cierre entre Belleville y la Mairie des Lilas
Para llevar a cabo los trabajos finales que permitirán la integración de los nuevos trenes MP14, la línea 11 se cerrará entre las estaciones Belleville y Mairie des Lilas del 24 de marzo al 2 de abril de 2023.
Junio de 2023: Entrada en servicio de 5 trenes nuevos cada semana
Tras las pruebas organizadas de febrero a mayo, el despliegue del MP14 para su uso comercial por parte de viajeros se realizará gradualmente a partir de principios de junio de 2023.
Al final de los ensayos en seco, a finales de mayo, los 20 conjuntos MP14 estarán listos para uso comercial en la línea 11.
Un despliegue que se organizará gradualmente. Es la "noria": todos los lunes de junio, entre las 20:00 y las 23:00, se inyectarán 5 trenes nuevos en el carrusel de los metros en circulación en la línea 11, reemplazando a 5 trenes MP59 que dejarán la línea para siempre. Objetivo: 100% de los MP14 en la línea antes de finales de junio.
De julio a agosto de 2023, cerró los domingos para las obras de ampliación de la línea
Entre julio y agosto de 2023, todos los domingos, la línea estará cerrada para permitir la aceleración de las obras de ampliación en la línea en curso entre la Mairie des Lilas y la futura terminal de Rosny-Bois-Perrier. Una ampliación que debería recibir a sus primeros pasajeros en la primavera de 2024.
Metro 11: una línea en proceso de modernización
Además de la llegada de los MP14 en el verano de 2023, se están llevando a cabo trabajos de modernización y la construcción de la extensión de la línea .
¿Por qué decidiste modernizar la línea 11?
- Adaptar las estaciones y andenes al mayor flujo de pasajeros mediante la construcción de nuevas entradas, salidas de emergencia, escaleras mecánicas y ascensores.
- Para ampliar las plataformas y acomodar los nuevos MP14, que son más largos que los MP59 actualmente en circulación.
- Para facilitar la movilidad entre los municipios de Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois, zonas con alto potencial de cambio urbano, conectadas, por el momento, solo por líneas de autobús.