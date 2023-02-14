Línea 11 del Metro: inicio de las pruebas para los nuevos trenes

Como probablemente sepas, los antiguos metros de la línea 11 (que tenían casi 60 años) serán reemplazados muy pronto por trenes MP14 completamente nuevos. Ya puedes usar MP14 en la línea 14 o 4, en su versión automática. El día 11, serán conducidos por conductores.

¿El objetivo? Sustituir los 23 viejos conjuntos MP59 por 20 MP14

Más largos, cómodos y fiables, los 20 trenes MP14 permitirán que la línea 11 acoja a más pasajeros. Este es un elemento crucial, ya que su extensión se avecina en unos meses.

Pero antes de que los 20 conjuntos MP14 sustituyan a los 23 MP59 (¡diseñados en los años 60!), aún quedan varios pasos por dar.