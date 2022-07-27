Metro 14: aquí están los nombres de las futuras estaciones
El resultado de tus votos
Estarán ubicados en los municipios de Kremlin-Bicêtre (en las afueras de Gentilly), Villejuif, en la confluencia entre L'Haÿ-les-Roses, Villejuif y Chevilly-la-Rue y, finalmente, Saint-Denis... Estas son las cuatro futuras estaciones que extenderán la línea 14 del metro a partir de 2024, hacia el norte y el sur.
El pasado junio, te pedimos que eligieras su nombre.
Estos son los nombres seleccionados:
- Saint-Denis Pleyel - Esta futura estación convertirá al distrito de Pleyel, en Saint-Denis, en uno de los principales centros de transporte de la región de Île-de-France
- Hospital Bicêtre - Situado en el Kremlin-Bicêtre, frente al Hospital Bicêtre (CHU), esta futura estación estará situada en la Avenida Gabriel Péri y a lo largo de la autopista A6
- Villejuif-Gustave Roussy - En el corazón del futuro campus Grand Parc, esta nueva estación de Villejuif será servida por la línea 15 Sur a partir de 2025
- L'Haÿ-Les-Roses - Situado en L'Haÿ-les-Roses, este nuevo complejo estará en la encrucijada de tres ciudades dinámicas del Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue y Villejuif
Y mañana, los nombres de las estaciones de las líneas 15, 16, 17 y 18.
Este proceso de consulta ciudadana forma parte del gran proyecto para ampliar la red de Île-de-France, liderado por Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de transporte en Île-de-France, y la Société du Grand Paris, la gestora de proyectos del Grand Paris Express.
Por tanto, una segunda fase de la consulta está programada para el otoño de 2022 para someter a vuestro voto los nombres de las 16 estaciones de las líneas 15, 16, 17 y 18 que aún quedan por nombrar.
Esta vez, de nuevo, se invitará a los residentes de Île-de-France a participar a través de la plataforma je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr.