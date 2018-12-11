Los metros renovados llegan a la línea 7

Esta renovación está siendo realizada por los Ateliers de Construction du Centre (ACC) con sede en Clermont-Ferrand, designados por la RATP. Este contrato ha permitido asegurar 40 empleos directos en ACC Engineering and Maintenance y más de una docena en los subcontratistas movilizados. Para no afectar la operación de la línea, se retirarán un máximo de 3 trenes de la flota de material rodante al mismo tiempo.

La cantidad de aproximadamente 50 millones de euros está financiada íntegramente por Île-de-France Mobilités (50% de subvención directa y 50% a través del contrato Île-de-France Mobilités-RATP). Esto garantizará la vida útil de estos trenes hasta 2030, cuando Île-de-France Mobilités planea reemplazarlos por nuevo equipo.

Para saber más, puedes leer el comunicado de prensa.