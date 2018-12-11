Los metros renovados llegan a la línea 7
La renovación implica tanto trabajos de modernización técnica como la renovación de los muebles interiores de los trenes para mejorar el confort de los pasajeros. La librea exterior también está cambiando a los colores de Île-de-France Mobilités, visibles gradualmente en los nuevos autobuses, tranvías, metros, RER y Transiliens para mayor coherencia de toda la red de Île-de-France.
La nueva disposición de los vagones permitirá a los pasajeros beneficiarse de un nuevo ambiente, con colores más modernos, mejor iluminación en los trenes, nuevos revestimientos de suelo, etc.
Esta renovación está siendo realizada por los Ateliers de Construction du Centre (ACC) con sede en Clermont-Ferrand, designados por la RATP. Este contrato ha permitido asegurar 40 empleos directos en ACC Engineering and Maintenance y más de una docena en los subcontratistas movilizados. Para no afectar la operación de la línea, se retirarán un máximo de 3 trenes de la flota de material rodante al mismo tiempo.
La cantidad de aproximadamente 50 millones de euros está financiada íntegramente por Île-de-France Mobilités (50% de subvención directa y 50% a través del contrato Île-de-France Mobilités-RATP). Esto garantizará la vida útil de estos trenes hasta 2030, cuando Île-de-France Mobilités planea reemplazarlos por nuevo equipo.
Para saber más, puedes leer el comunicado de prensa.