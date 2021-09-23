MI20: ¡Has votado! Descubre el diseño del futuro RER B

Los escaños son islas individuales. Las partes superiores de los respaldos y los extremos de los asientos están separados para preservar la individualidad en un espacio colectivo.

El espacio entre los respaldos ofrece más transparencia y luz a través del tren, para una mayor sensación de bienestar y seguridad.

Las barras de agarre y los férulos de cadera están cuidadosamente integrados en el asiento para un efecto cualitativo y una robustez garantizada.

La iluminación adopta un enfoque dinámico y digital, en un espíritu de modernidad.