MI20: ¡Has votado! Descubre el diseño del futuro RER B
¿El exterior del futuro RER B?
¡Un frontal sonriente! La suavidad y redondez de sus formas transmiten una cola elegante, con un espíritu acogedor, cómodo y atento.
¿El interior del futuro RER B?
Los escaños son islas individuales. Las partes superiores de los respaldos y los extremos de los asientos están separados para preservar la individualidad en un espacio colectivo.
El espacio entre los respaldos ofrece más transparencia y luz a través del tren, para una mayor sensación de bienestar y seguridad.
Las barras de agarre y los férulos de cadera están cuidadosamente integrados en el asiento para un efecto cualitativo y una robustez garantizada.
La iluminación adopta un enfoque dinámico y digital, en un espíritu de modernidad.
Una mirada atrás al MI20, tu futuro RER B
- 146 trenes de nueva generación que incluirán videovigilancia, enchufes USB, aire acondicionado y ajuste de temperatura según la situación, iluminación relajante e información dinámica optimizada para los pasajeros
- Trenes de 104 metros de longitud, organizados en 7 coches cortos
- Vagones más anchos de 2 niveles
- +20% escaños, 1070 escaños en total
- Y la mitad de los espacios accesibles en el mismo nivel
- 26% de los escaños prioritarios
Para acomodar estos nuevos trenes en la línea B en 2025, será necesario adaptar la infraestructura (altura del andén, refuerzos del suministro eléctrico) pero también los talleres de mantenimiento (creación de un nuevo taller en Mitry y adaptación del taller existente en Massy).