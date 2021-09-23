MI20: ¡Has votado! Descubre el diseño del futuro RER B

¿El exterior del futuro RER B?

¡Un frontal sonriente! La suavidad y redondez de sus formas transmiten una cola elegante, con un espíritu acogedor, cómodo y atento.

¿El interior del futuro RER B?

Los escaños son islas individuales. Las partes superiores de los respaldos y los extremos de los asientos están separados para preservar la individualidad en un espacio colectivo.

El espacio entre los respaldos ofrece más transparencia y luz a través del tren, para una mayor sensación de bienestar y seguridad.

Las barras de agarre y los férulos de cadera están cuidadosamente integrados en el asiento para un efecto cualitativo y una robustez garantizada.

La iluminación adopta un enfoque dinámico y digital, en un espíritu de modernidad.

Una mirada atrás al MI20, tu futuro RER B

  • 146 trenes de nueva generación que incluirán videovigilancia, enchufes USB, aire acondicionado y ajuste de temperatura según la situación, iluminación relajante e información dinámica optimizada para los pasajeros
  • Trenes de 104 metros de longitud, organizados en 7 coches cortos
  • Vagones más anchos de 2 niveles
  • +20% escaños, 1070 escaños en total
  • Y la mitad de los espacios accesibles en el mismo nivel
  • 26% de los escaños prioritarios

Para acomodar estos nuevos trenes en la línea B en 2025, será necesario adaptar la infraestructura (altura del andén, refuerzos del suministro eléctrico) pero también los talleres de mantenimiento (creación de un nuevo taller en Mitry y adaptación del taller existente en Massy).