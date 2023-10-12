El consorcio Keolis y SNCF Voyageurs designado para operar las líneas T4, T11 y la rama central de la línea P
Un tren T4 en circulación en Clichy-sous-Bois - © Raphaël FOURNIER - Artefact
Las líneas adjudicadas el 12 de octubre de 2023 por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités representan ejes importantes de la red ferroviaria de Île-de-France con:
- 70.000 viajes al día,
- 900 pasos a nivel diarios ,
- y 32 estaciones o paradas atendidas.
Una primera votación que marca el lanzamiento gradual de la competencia de las líneas entonces operadas por SNCF Transilien.
¿Cuáles son las misiones de un operador de línea?
Como parte de la adjudicación de un contrato de servicio público, el consorcio Keolis y SNCF Voyageurs se convierte en el operador de las líneas adjudicadas por un periodo de siete años. Un periodo durante el cual la empresa asumirá:
- Tráfico y servicio en las líneas correspondientes,
- La gestión y el mantenimiento del material rodante,
- La gestión de instalaciones de servicio adyacentes, como el sitio de mantenimiento y entrega de tranvías y trenes de Noisy-le-Sec, por ejemplo,
- Dirección de la emisora,
- Gestión de infraestructuras.
Île-de-France Mobilités: una identidad única (y interlocutora) para la red de transporte público de Île-de-France
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - un tren T11 que entra en la estación de Epinay-sur-Seine
Abrirse a la competencia garantiza una mejor calidad global del servicio y simplifica el acceso a la información para los pasajeros. No hace falta buscar al operador de tu línea por si surge problemas o preguntas, ¡Île-de-France Mobilités se convierte en tu único punto de contacto!
Una identidad única y reconocible
Como habrás notado, los nuevos trenes, metros, tranvías y autobuses de la región de Île-de-France llevan los mismos colores, los de Île-de-France Mobilités. Una identidad visual que permite, a simple vista, reconocer el transporte que forma parte o no de la red de Île-de-France.
*en aplicación de directivas europeas
**La ley del 27 de enero de 2018 (para un pacto ferroviario).