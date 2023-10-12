El consorcio Keolis y SNCF Voyageurs designado para operar las líneas T4, T11 y la rama central de la línea P

Abrirse a la competencia garantiza una mejor calidad global del servicio y simplifica el acceso a la información para los pasajeros. No hace falta buscar al operador de tu línea por si surge problemas o preguntas, ¡Île-de-France Mobilités se convierte en tu único punto de contacto!

Una identidad única y reconocible

Como habrás notado, los nuevos trenes, metros, tranvías y autobuses de la región de Île-de-France llevan los mismos colores, los de Île-de-France Mobilités. Una identidad visual que permite, a simple vista, reconocer el transporte que forma parte o no de la red de Île-de-France.

*en aplicación de directivas europeas

**La ley del 27 de enero de 2018 (para un pacto ferroviario).