Implementación de nuevas medidas de seguridad en el transporte
Para ir más allá, se han identificado tres orientaciones:
- El despliegue de recursos y equipos adicionales en los suburbios exteriores, que ha sido descuidado durante años. Los agentes de seguridad se despliegan en las redes de autobuses y la protección de vídeo se instala en las estaciones de autobuses.
- Mejor reparto de herramientas entre los operadores y el Estado para una mejor coordinación de las fuerzas sobre el terreno con un único número de alerta y un centro de mando de seguridad operativa.
- Detección más rápida de posibles amenazas de ataque con el despliegue de equipos de detección de perros.
Fortalecimiento de las inversiones en seguridad
Con este fin, Île-de-France Mobilités está intensificando sus inversiones en seguridad, con 130 millones de euros para presencia humana (todas las redes), 20 millones para equipos de seguridad (especialmente protección por vídeo), 7 millones para transporte gratuito de la policía en los suburbios periféricos y 4 millones para instalar escuadrones caninos en las vías de tren.
200 agentes de seguridad reclutados para las redes de autobuses de los suburbios periféricos
Los suburbios exteriores finalmente están preocupados y ya no serán olvidados. Esto también supondrá la contratación de 200 agentes de seguridad para los autobuses de los suburbios periféricos (10 millones de euros en 4 años), que podrán realizar rondas disuasorias e intervenir en caso de incivilidad. El transporte ahora es gratuito para los agentes de policía para garantizar su presencia en el transporte público, y por tanto mayor seguridad.
Los mismos números de emergencia para RATP y SNCF, disponibles los 7 días de la semana y las 24 horas del día. 31177 por SMS y 3117 por teléfono
El número de alerta 3117 se ha generalizado en una primera fase de la RATP (también disponible en formato SMS en 3117 o en la aplicación para smartphone) para pasajeros que presencian una situación que represente un riesgo para la seguridad o una molestia. Con 44.000 usos en 2016 en Francia, incluidos 6 de cada 10 en la región de Île-de-France, este sistema ha aumentado un 150% en un año.
20 equipos de detección de perros para intervenir en paquetes sospechosos en 5 a 15 minutos en lugar de 1 hora
Se han desplegado 20 brigadas de detección canina que ya permiten mayor seguridad y menos retrasos en la red de la SNCF. Esta iniciativa también está siendo puesta a prueba por la RATP, que desplegará 20 equipos adicionales. Por tanto, una "eliminación de la duda" se hará en 5 a 15 minutos en lugar de una hora actualmente. En la red de la SNCF, ha habido un aumento del 122% en bolsas olvidadas, es decir, más de 1.500 intervenciones al año desde 2014.
Un centro único de coordinación de seguridad bajo la autoridad del Prefecto de Policía para una mejor eficiencia sobre el terreno
Valérie Pécresse también ha tomado la iniciativa de reunir todas las fuerzas de seguridad bajo la autoridad de la prefectura policial para 2019, es decir, un único PC de seguridad para una mejor organización y mayor eficiencia en la superación de dificultades.