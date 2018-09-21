Implementación de nuevas medidas de seguridad en el transporte

20 equipos de detección de perros para intervenir en paquetes sospechosos en 5 a 15 minutos en lugar de 1 hora

Se han desplegado 20 brigadas de detección canina que ya permiten mayor seguridad y menos retrasos en la red de la SNCF. Esta iniciativa también está siendo puesta a prueba por la RATP, que desplegará 20 equipos adicionales. Por tanto, una "eliminación de la duda" se hará en 5 a 15 minutos en lugar de una hora actualmente. En la red de la SNCF, ha habido un aumento del 122% en bolsas olvidadas, es decir, más de 1.500 intervenciones al año desde 2014.