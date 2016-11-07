Mobipôle, la estación de nueva generación en Rueil-Malmaison

La remodelación de la estación y la instalación de nueva señalización facilitan el desplazamiento de todos los pasajeros.

Para los viajeros que viajan tanto en bicicleta como en tren, hay una zona de Véligo disponible. ¿Qué podría ser más cómodo que usar la bici y aparcarla de forma segura antes de coger el tren?

Este espacio, con 448 asientos, es el más grande de Île-de-France. Situada a lo largo de la estación, cuenta con un trastero y lugares para recargar las baterías de las bicicletas eléctricas. Los espacios están organizados en dos niveles, accesibles mediante la tarjeta Navigo.

Finalmente, se han rediseñado nuevos caminos para peatones y la red de autobuses. Se han instalado 18 paradas de autobús en la nueva estación, dando acceso a 9 líneas.