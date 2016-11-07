Mobipôle, la estación de nueva generación en Rueil-Malmaison
Tras tres años de trabajo, la Mobipôle fue inaugurada el 5 de noviembre de 2016 por Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île de France y presidenta de Île-de-France Mobilités, Patrick Devedjian, diputado y presidente del Consejo Departamental de Hauts de Seine, y Patrick Ollier, presidente de la Gran Metrópoli de París, vicealcalde de Rueil-Malmaison.
Una estación remodelada que se adapta a los movimientos de pasajeros
La remodelación de la estación y la instalación de nueva señalización facilitan el desplazamiento de todos los pasajeros.
Para los viajeros que viajan tanto en bicicleta como en tren, hay una zona de Véligo disponible. ¿Qué podría ser más cómodo que usar la bici y aparcarla de forma segura antes de coger el tren?
Este espacio, con 448 asientos, es el más grande de Île-de-France. Situada a lo largo de la estación, cuenta con un trastero y lugares para recargar las baterías de las bicicletas eléctricas. Los espacios están organizados en dos niveles, accesibles mediante la tarjeta Navigo.
Finalmente, se han rediseñado nuevos caminos para peatones y la red de autobuses. Se han instalado 18 paradas de autobús en la nueva estación, dando acceso a 9 líneas.
Transformación de estaciones en verdaderos centros de intercambio
Île-de-France Mobilités apoya la transformación de estaciones. Contribuye a modernizar las estaciones de Île-de-France para convertirlas en verdaderos centros de intercambio multimodales, más cercanos a las expectativas de los pasajeros y mejor integrados en las zonas de viaje que sirven.