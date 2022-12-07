Metro: modernización de la línea 8
¡Se ha votado la modernización de la línea 8! Un proyecto que forma parte de un deseo global de acelerar la modernización de la red de metro. Te contamos todo.
La línea 8, muy popular entre los residentes de Île-de-France, es objeto de un plan de modernización votado el 7 de diciembre de 2022 por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités. Un proyecto ambicioso, que forma parte de una política general para acelerar la modernización de la red de metro, deseada por Île-de-France Mobilités.
¿Por qué modernizar la línea 8?
Porque es la segunda línea más larga de la red de metro, con 23,4 km y 38 estaciones atendidas. Estas son cifras récord, además de un aumento previsto de pasajeros para 2035, tras el desarrollo urbano y demográfico, y el refuerzo de la oferta de transporte público (en particular la línea 15 sur y el teleférico Cable C1 ) prevista en el este de Île-de-France. Una zona servida por la 8.
La modernización implica mucho trabajo de adaptación. Trabajo que también lleva mucho tiempo (hasta diez años). Un calendario ampliado que corresponde a los plazos para el pedido de material ferroviario, pero también a complejas logísticas, que deben realizarse sin cortar completamente el tráfico de pasajeros.
Paso 1: Renovación de todos los trenes de la línea 8
Paralelamente a la línea 7, se ha comenzado a mejorar los trenes en circulación en la línea 8, los MF77. ¿El objetivo? Para mejorar el confort de los pasajeros con más luz, nuevos colores y revestimientos más modernos. Quince conjuntos ya han sido renovados, los 44 restantes serán entre 2023 y 2026.
Paso 2: Un nuevo sitio de mantenimiento y la llegada gradual de nuevos metros
En 2025, el proyecto dará un segundo paso. Comenzarán las obras de instalación de un nuevo taller de mantenimiento de trenes en los municipios de Créteil y Valenton, diseñado para acomodar los nuevos modelos de metro (el MF19) y aumentar el rendimiento de limpieza y mantenimiento.
Al mismo tiempo, se llevará a cabo trabajos para adaptar y modernizar infraestructuras y sistemas para:
- Preparando la llegada de los nuevos trenes en 2030, el MF19.
- Mejora el rendimiento de la línea.
MF19, los metros parisinos del futuro aquí, modelados según la línea 10
Paso 3: La llegada del MF19, el metro de París del futuro
Los MF19 son los trenes que equiparán las líneas 8, 10, 3bis, 7bis, 13, 3, 7 y 12. Más espaciosas y eficientes, serán probadas gradualmente en la línea para entrar en servicio en 2030.
Entre las fortalezas de estas nuevas metrópoles:
- + robustez y rendimiento
- + seguridad de los pasajeros con un sistema de protección por vídeo a bordo
- Mejor regulación del tráfico gracias a una estación centralizada
- + comodidad
- + capacidad (+5%)
Esto es una buena noticia para esta línea, que es utilizada por 108 millones de pasajeros, que verán cómo se transforman sus condiciones de viaje.