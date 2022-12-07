Metro: modernización de la línea 8

¿Por qué modernizar la línea 8?

Porque es la segunda línea más larga de la red de metro, con 23,4 km y 38 estaciones atendidas. Estas son cifras récord, además de un aumento previsto de pasajeros para 2035, tras el desarrollo urbano y demográfico, y el refuerzo de la oferta de transporte público (en particular la línea 15 sur y el teleférico Cable C1 ) prevista en el este de Île-de-France. Una zona servida por la 8.

La modernización implica mucho trabajo de adaptación. Trabajo que también lleva mucho tiempo (hasta diez años). Un calendario ampliado que corresponde a los plazos para el pedido de material ferroviario, pero también a complejas logísticas, que deben realizarse sin cortar completamente el tráfico de pasajeros.