Consulta sobre el proyecto de desarrollo de autobuses "Entre Seine"

¿Cómo participar y dar feedback?

Por cada nuevo proyecto de desarrollo de la red de transporte público en Île-de-France, se organiza una consulta pública para informar y recopilar la opinión de todos. Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto, quiere involucrar a residentes y usuarios de la manera más amplia posible. Para ello, se organizarán 5 reuniones con el público en las próximas semanas:

Dos reuniones públicas:

• en Argenteuil, el miércoles 28 de marzo, de 19:00 a 21:00, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,

• en Bezons, el jueves 5 de abril, de 19:00 a 21:00, en el salón de bodas del Ayuntamiento, 6 avenida Gabriel Péri.

Tres reuniones en la zona:

• Martes 20 de marzo, de 16:30 a 19:00, en la estación de Cormeilles-en-Parisis,

• Martes 3 de abril, de 17:00 a 19:00, en la terminal del tranvía 2 en Pont de Bezons,

• Miércoles 11 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m., en el Marché des Indes en Sartrouville.

Otros medios de información y expresión están disponibles para los participantes, en particular un folleto que incluye un cupón de participación y una página web que les permite emitir una opinión en línea y consultar un mapa interactivo: www.bus-entre-seine.fr