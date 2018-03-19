Consulta sobre el proyecto de desarrollo de autobuses "Entre Seine"
Un proyecto esencial para mejorar las conexiones de autobús en el Val-d'Oise
El proyecto "Entre Seine" contempla la creación de 8,5 km de carriles dedicados a autobuses en los municipios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville (Las Indes) y Cormeilles-en-Parisis (les Bois Rochefort). Estos avances permitirán mejorar las condiciones del tráfico de autobuses, que actualmente son difíciles, haciendo que los tiempos de viaje sean más fiables y permitiendo una mayor velocidad de operación. En la agenda: prioridad en los semáforos, reorganización de ciertos cruces y desarrollo de nuevas estaciones más cómodas y accesibles. Las líneas 272 (Gare d'Argenteuil – Sartrouville RER) y 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) se ven especialmente afectadas y se beneficiarán de estas mejoras en la mayor parte de su recorrido.
A lo largo de estos carriles bus, se rediseñarán los espacios públicos y se establecerán rutas ciclistas seguras y caminos peatonales. En total, casi 48.000 pasajeros diarios se ven afectados por el proyecto.
Figuras clave del proyecto
¿Cómo participar y dar feedback?
Por cada nuevo proyecto de desarrollo de la red de transporte público en Île-de-France, se organiza una consulta pública para informar y recopilar la opinión de todos. Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto, quiere involucrar a residentes y usuarios de la manera más amplia posible. Para ello, se organizarán 5 reuniones con el público en las próximas semanas:
Dos reuniones públicas:
• en Argenteuil, el miércoles 28 de marzo, de 19:00 a 21:00, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
• en Bezons, el jueves 5 de abril, de 19:00 a 21:00, en el salón de bodas del Ayuntamiento, 6 avenida Gabriel Péri.
Tres reuniones en la zona:
• Martes 20 de marzo, de 16:30 a 19:00, en la estación de Cormeilles-en-Parisis,
• Martes 3 de abril, de 17:00 a 19:00, en la terminal del tranvía 2 en Pont de Bezons,
• Miércoles 11 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m., en el Marché des Indes en Sartrouville.
Otros medios de información y expresión están disponibles para los participantes, en particular un folleto que incluye un cupón de participación y una página web que les permite emitir una opinión en línea y consultar un mapa interactivo: www.bus-entre-seine.fr
¿Quién financia el proyecto?
El proyecto "Entre Seine" supone una inversión de 115 millones de euros. Cuenta con el apoyo de Île-de-France Mobilités. Los estudios están financiados por la región de Île-de-France y el departamento de Val-d'Oise.