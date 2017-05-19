Montparnasse-Bienvenüe vuelve a ser accesible por la línea 4

Las 27 estaciones deberían modernizarse para 2019, antes de que los nuevos trenes automáticos entren en servicio gradualmente entre 2020 y 2022. Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) votó en diciembre de 2016 para adquirir 20 trenes nuevos para equipar la línea 4. La automatización de la línea principal del metro en el eje norte-sur de París permitirá aumentar en capacidad, regularidad, confort y seguridad gracias a las puertas mosquiteras del andén. El coste total, incluyendo la ampliación hacia el sur hasta Bagneux y la adaptación de las estaciones, asciende a 413 millones de euros, a los que se suman 211 millones para la compra y adaptación de los trenes automáticos. Este trabajo representa un verdadero desafío técnico, ya que se realiza sin interrupciones importantes del tráfico, como hizo en 2012 la RATP, por primera vez en el mundo, en la Línea 1.