Montparnasse vuelve accesible para la línea 4

La modernización continúa en la línea 4

El objetivo de este proyecto esencial es reforzar y elevar los andenes en preparación para la instalación de puertas mosquiteras en los andenes, que son esenciales para la futura automatización de la línea. Tras Montparnasse-Bienvenüe, será el turno de las estaciones entre Porte de Clignancourt y Réaumur-Sébastopol de cerrar sus puertas durante el fin de semana de la Ascensión, del 24 al 28 de mayo. Durante este periodo se instalará un autobús de reemplazo (Bus M4). A continuación, los trabajos se realizarán en la estación de Saint-Sulpice del 29 de mayo al 7 de septiembre, nuevamente con el objetivo de preparar la automatización de la línea a principios de 2022.



Las 27 estaciones deberían modernizarse para 2019, antes de que los nuevos trenes automáticos entren en servicio gradualmente entre 2020 y 2022. En diciembre de 2016, el Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) votó la adquisición de 20 nuevos trenes para equipar la línea 4. La automatización de la línea principal del metro en el eje norte-sur de París permitirá aumentar en capacidad, regularidad, confort y seguridad gracias a las puertas mosquiteras del andén. El coste total, incluyendo la ampliación hacia el sur hasta Bagneux y la adaptación de las estaciones, asciende a 413 millones de euros, a los que se suman 211 millones para la compra y adaptación de los trenes automáticos. Este trabajo representa un verdadero desafío técnico, ya que se realiza sin interrupciones importantes del tráfico, como hizo en 2012 la RATP, por primera vez en el mundo, en la Línea 1.