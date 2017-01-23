Un experimento entre la Gare d'Austerlitz y la Gare de Lyon

Estas lanzaderas son un medio de transporte innovador. Durante esta prueba, los usuarios podrán desplazarse más fácilmente —y de forma gratuita— entre la Gare d'Austerlitz y la Gare de Lyon. De la marca francesa Easymile, los lanzaderas ofrecerán 6 asientos a los pasajeros y circularán los 7 días de la semana, de 14:00 a 20:00, con un agente a bordo. Estos lanzaderas son 100% eléctricos y tienen carga nocturna.



Este experimento tiene como objetivo, ante todo, recopilar opiniones de los usuarios sobre este nuevo servicio, así como posibles sugerencias de mejoras. También se recopilará información sobre su desempeño, fiabilidad, supervisión y seguridad operativa. Una evaluación precisa de esta prueba a gran escala será realizada por los equipos de la RATP durante los meses siguientes. Más información: Transbordadores autónomos: lanzamiento de un experimento en el puente Charles de Gaulle en París