Navigo, acceso a todas las formas de movilidad en Île-de-France

.

En 2019 se lanzará el Navigo Easy Pass. Este es un pase sin contacto (coste 2 euros) que te permitirá cargar varios billetes de transporte simultáneamente (hasta 3 libros de billetes t+, billetes para el aeropuerto, etc.).

Navigo Liberté+ es un paquete que te permitirá viajar por París con total libertad, con una sola tarjeta donde se contarán los viajes realmente realizados. El usuario solo pagará lo que consuma y se le debitará automáticamente el importe de sus viajes del mes siguiente. Este servicio está dirigido a usuarios de billetes t+, pero tiene ventajas que hoy en día no existen con los billetes actuales: por ejemplo, conexiones gratuitas entre el autobús y el metro, facturación basada en el consumo real, etc. Se lanzará en 2019 con, inicialmente, un perímetro que es el de los billetes t+ actuales, es decir, metro, autobús, tranvía y RER en París. Funcionará gracias a un clásico pase Navigo.

Descarga la nota de prensa dedicada al Navigo Liberté+ y al Navigo Easy.