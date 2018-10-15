Navigo, acceso a todas las formas de movilidad en Île-de-France
Nuevos billetes para adaptarse a todos los estilos de vida
El pase Navigo es para todos los viajeros, tanto si viajan regularmente como de forma más ocasional. En 2019, los pases Navigo se enriquecerán con una nueva oferta, Liberté+, y se creará un nuevo pase, Navigo Easy.
Estas dos nuevas características han sido diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los llamados pasajeros "ocasionales" y para sustituir gradualmente los billetes de metro.
En 2019 se lanzará el Navigo Easy Pass. Este es un pase sin contacto (coste 2 euros) que te permitirá cargar varios billetes de transporte simultáneamente (hasta 3 libros de billetes t+, billetes para el aeropuerto, etc.).
Navigo Liberté+ es un paquete que te permitirá viajar por París con total libertad, con una sola tarjeta donde se contarán los viajes realmente realizados. El usuario solo pagará lo que consuma y se le debitará automáticamente el importe de sus viajes del mes siguiente. Este servicio está dirigido a usuarios de billetes t+, pero tiene ventajas que hoy en día no existen con los billetes actuales: por ejemplo, conexiones gratuitas entre el autobús y el metro, facturación basada en el consumo real, etc. Se lanzará en 2019 con, inicialmente, un perímetro que es el de los billetes t+ actuales, es decir, metro, autobús, tranvía y RER en París. Funcionará gracias a un clásico pase Navigo.
Descarga la nota de prensa dedicada al Navigo Liberté+ y al Navigo Easy.
Servicios disponibles con Navigo
El pase Navigo se está convirtiendo en el soporte universal para la intermodalidad para facilitar la vida diaria de los residentes de Île-de-France y reúne cada vez más soluciones de viaje en el mismo medio.
- Véligo: más de 100 plazas para aparcar tu bici de forma segura cerca de las estaciones.
- Park and ride: ya se han inaugurado más de 9800 plazas de park-and-ride para garantizar la complementariedad entre el transporte público y el coche.
Île-de-France Mobilités también ha decidido crear cerca de 1200 plazas de aparcamiento en las afueras de París, disponibles para los usuarios del transporte público. Así podrán continuar su viaje fácilmente en transporte público sin sufrir las dificultades de aparcamiento y tráfico en París, que se han amplificado recientemente con el cierre de los carriles en la orilla del río.
Con tu pase Navigo, puedes viajar en una de las redes más importantes del mundo. 13 líneas de tren, 14 líneas de metro, 9 líneas de tranvía, 1500 líneas de autobús y autocar en toda Île-de-France. Una red que evoluciona y se adapta a tus necesidades